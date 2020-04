Marvel : l'acteur Michael Mando veut un film solo sur le Scorpion

L'acteur Michael Mando, qui apparaît dans la peau de Mac Gargan dans « Spider-Man : Homecoming », aimerait que son personnage ait sa propre adaptation en solo au même titre que Venom et Morbius.

Spider-Man : Homecoming n'introduisait pas que le Vautour comme ennemi de Spider-Man. Le film de Jon Watts donnait en effet un aperçu sur le Shocker mais également sur le Scorpion. Même si ce dernier n'apparaît pas en costume, son alter-ego Mac Gargan est bien dans le film, sous les traits de l'acteur Michael Mando. Ce dernier aimerait d'ailleurs beaucoup que son personnage revienne dans sa propre aventure solo.

Un film solo sur le Scorpion ça vous tente ?

Mac Gargan est créé en 1964 par Stan Lee et Steve Ditko. C'est un ancien détective notamment engagé par J. Jonah Jameson pour surveiller Peter Parker. Finalement, il sert de cobaye pour le rédacteur en chef du Daily Bugle. Ce dernier lui injecte des gênes de scorpion, animal réputé pour être l'ennemi de l'araignée, et ainsi faire tomber le tisseur. C'est ainsi que Mac Gargan devient le premier Scorpion.

Le personnage apparaît brièvement dans Spider-Man : Homecoming sous les traits de Michael Mando. Il revient d'ailleurs lors de la scène post-générique du film où il demande au Vautour l'identité secrète de Spider-Man. Le personnage incarné par Michael Keaton refuse alors de lui donner l'information.

Ainsi, Michael Mando, l'interprète du Scorpion, veut revenir dans le MCU et pourquoi pas avoir son propre film sous l'effigie Sony :

Je pense que ce serait fascinant. Un détective qui devient un voyou. Mac Gargan devient un peu fou, et il a aussi cette histoire où il devient Venom. Je pense que c'est un personnage très riche, et très sombre. C'est quelque chose que j'aimerais en tout cas beaucoup voir.

Et oui, effectivement, Mac Gargan a été l'un des hôtes de Venom pendant quelques temps. Il serait effectivement intéressant de développer ce personnage dans le Spider-Universe de Sony. Avec pourquoi pas une confrontation avec Venom dans un éventuel Venom 3 ? On vous laisse juger l'intérêt de cette idée.

Tandis que le Marvel Cinematic Universe (MCU) continue de s'étendre, et réutilisera peut-être le Scorpion à l'avenir, Sony est également en train d'accroître son univers Spider-Man. Depuis le succès de Venom, le studio veut développer cet univers alternatif du tisseur avec de nombreux films dérivés à venir. Il y a déjà eu Spider-Man : New Generation, et Morbius est attendu dans les salles en 2021. Petite cerise sur le gâteau, Morbius est visiblement connecté au MCU puisque le personnage du Vautour apparaît dans la bande-annonce.