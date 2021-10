Marvel : les prénoms de super-héros les plus donnés en 2020

Selon les données de la US Social Security Administration, il y a eu aux États-Unis une augmentation du nombre d’enfants nommés d’après des personnages de l’univers Marvel durant l’année 2020.

L’influence du MCU

Depuis 2008 et la sortie de Iron Man, le Marvel Cinematic Universe (MCU) ne cesse de hanter les salles de cinéma. Avec un rendement actuel de quatre films par an, le MCU continue d’étendre son hégémonie sur le cinéma américain. A l’heure actuelle, 25 films constituent le MCU, et de nombreuses séries commencent à compléter le tableau. Rien que dans le Top 10 des films qui ont rapporté le plus d’argent au box-office, trois films du MCU font partie de ce classement : Avengers : Endgame, Avengers : Infinity War et Avengers. Bref, le grand patron, c’est Marvel Studios et son incroyable MCU.

Des prénoms empruntés aux héros Marvel

Et l'influence du MCU est telle que certains parents décident d’appeler leurs enfants comme certains de leurs héros préférés. En effet, la US Social Security Administration a enregistré une augmentation significative de prénoms issus des comics et des films Marvel. Comme le rapporte le Huffington Post, la US Social Security Administration a ainsi révélé que 135 enfants ont reçu le prénom Loki et 128 enfants ont été nommés Valkyrie en 2020.

Même Thanos est ainsi devenu le prénom de quelques enfants à travers les Etats-Unis. En effet, 18 bébés ont été appelés comme le super-vilain de Avengers : Infinity War. Parmi les autres personnages du MCU, 9 enfants ont reçu le prénom de Bucky. Et 47 autres ont été appelés Quill, toujours pour l’année 2020.

Loki ©Marvel Studios / Disney+

Les noms inspirés de la pop culture sont une pratique populaire aux USA. Ailleurs, au Royaume-Uni, l’ONS a rapporté que 189 enfants ont été appelés Kylo en 2020. Un chiffre dépassant même certains prénoms traditionnels comme Gary ou Nigel. Ces données prouvent ainsi à quel point ces treize années de MCU, et plus largement l’ensemble de la pop culture, peuvent avoir un impact énorme. Quant au MCU, il revient le 3 novembre prochain avec un nouvel opus intitulé Les Eternels :