Les dates des sorties françaises des prochains blockbusters Marvel viennent d'être annoncées. On sait donc quand les fans du Marvel Cinematic Universe (MCU) pourront se rendre en salle pour découvrir les deux prochains « Avengers ».

Les nouvelles dates du MCU se dévoilent

Marvel Studios a annoncé du lourd ces dernières semaines, notamment pendant son événement de la D23. Le studio a prévu de sortir de nombreux blockbusters dans les prochaines années. Rien que cette année, après Doctor Strange in the Multiverse of Madness et Thor : Love and Thunder, Black Panther : Wakanda Forever est attendu le 9 novembre prochain. À noter, également, que les films Werewolft by night et Guardians of the Galaxy Holiday Special sont respectivement prévus le 7 octobre et en décembre prochains sur Disney+.

Sam Wilson (Anthony Mackie) - Falcon et le Soldat de l'Hiver ©Disney+ / Marvel Studios

En plus de ces sorties de 2022, la firme a annoncé de nombreux projets tels que Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 (3 mai 2023), Blade (1 novembre 2023), Thunderbolts, Les 4 Fantastiques, Captain America : New World Order, et surtout les deux prochains volets de la saga Avengers.

Les dates des deux prochains Avengers sont connues

On avait déjà une idée des dates de sorties de ces différents opus de la firme Marvel. Cependant, nos confrères de Le Film Français viennent de partager les dates de sorties officielles de Thunderbolts, Captain America : New World Order, Les 4 Fantastiques et des deux Avengers.

Ainsi, Captain America 4, Thunderbolts et Les 4 Fantastiques seront les 3 films du MCU à sortir en 2024. Captain America : New World Order, qui verra le Faucon endosser le costume de Captain America, sortira le 1er mai 2024 en France. Pour rappel, le film sera réalisé par Julius Onah (The Cloverfield Paradox). Thunderbolts sortira peu de temps après : le 24 juillet 2024. Le film sera mis en scène par Jake Schreier (La Face cachée de Margo).

Les Thunderbolts ©Marvel Studios

Enfin, le reboot des 4 Fantastiques fermera la marche cette année 2024 avec une sortie le 6 novembre. C'est Matt Shakman (WandaVision) qui s'occupera de la mise en scène de cette cinquième adaptation cinématographique du célèbre quatuor.

Mais parlons des deux mastodontes. En effet, les dates de sorties françaises des deux prochains Avengers ont également été confirmées. Avengers : The Kang Dynasty verra donc le jour dans les salles obscures françaises le 30 avril 2025. Avengers : Secret Wars sortira quant à lui le 5 novembre 2025. Si Destin Daniel Cretton (Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux) mettra en scène la première partie, on ne sait pas encore qui s'occupera de la seconde. Une chose est sûre cependant, c'est que ces deux blockbusters vont certainement proposer aux fans un joyeux bordel où les 4 Fantastiques, les Thunderbolts, les personnages des différentes séries Disney+ et peut-être même les X-Men, seront tous au rendez-vous. En tout cas, les dates sont déjà notées dans notre agenda !