Marvel : Patrick Stewart a rencontré Kevin Feige

Patrick Stewart, l’acteur emblématique qui campe notamment Charles Xavier dans l’univers des X-Men a rencontré Kevin Feige, le grand patron du Marvel Cinematic Universe (MCU) pour reprendre son rôle.

Il y a peu Disney a racheté la Fox. Une acquisition qui permet notamment au studio de récupérer les droits d’exploitation des franchises X-Men et Les 4 Fantastiques. Le MCU a des plans déjà bien définis. Mais pour le moment ces deux franchises restent encore à l’extérieur de l’univers connecté. Pourtant, il se pourrait que les choses commencent à bouger puisque Patrick Stewart a rencontré Kevin Feige qui lui a proposé de reprendre le rôle de Charles Xavier au sein du MCU.

Le retour de Charles Xavier ?

Patrick Stewart, en ce moment à l’affiche de Star Trek : Picard, a porté le Professeur X pendant de longues années au sein de la franchise X-Men. Son dernier tour de piste date de 2017 dans l’excellent Logan qui vient conclure son arc narratif. Une conclusion qui satisfait parfaitement l’acteur désireux de laisser derrière lui cette époque. Pourtant, Kevin Feige aimerait bien le voir revenir. Lors d’une conversation avec Digital Spy, Patrick Stewart a ainsi parlé de sa rencontre avec le patron de Marvel Studios :

J’ai rencontré Kevin Feige il y a quelques mois et nous avons eu de très longues conversations. Il y a eu des pistes et des suggestions, qui incluaient Charles Xavier.

Le retour du leader des X-Men est donc envisageable. Pour autant la réponse de Patrick Stewart est claire à ce sujet :

Voici le problème… Si nous n’avions pas fait Logan, alors oui, je serais probablement revenu dans le fauteuil roulant une fois de plus pour être Charles Xavier. Mais Logan a tout changé.

Comme son compère Hugh Jackman, l’acteur est très satisfait de Logan. Une conclusion sombre et pessimiste de la longue histoire de ces héros cultes. Une réussite totale réalisée par James Mangold qui a réussi à satisfaire les fans et les acteurs. Grâce à ce film, Patrick Stewart et Hugh Jackman ne veulent plus retoucher à leurs personnages, préférant les laisser là où ils sont.

Voici une petite anecdote. La première fois que Hugh et moi avons vu le film en public, c’était au Festival du film de Berlin, où il était présenté en avant-première. Peu de temps après la scène de la mort de Xavier, je me suis retrouvé très ému mais j’avais gardé le contrôle de moi-même puisque nous étions assis au milieu du cinéma, entouré par plein de gens. Et puis j’ai vu la main de Hugh venir vers son œil et essuyer une larme. Je me suis dit : « Bon sang, le bougre pleure. Oh laisse toi aller Patrick ».

Il faut dire que Logan est un petit chef d’œuvre du genre. Certainement le meilleur film de la franchise X-Men, il a de plus rapporté plus de 619 millions de dollars de recettes à travers le monde. Une conclusion parfaite pour ces deux personnages qui explique le refus de Patrick Stewart de reprendre son rôle au sein du MCU. Dommage pour les fans du personnage, pour les fans de l’acteur et pour les fans du MCU. La rencontre aurait été passionnante.