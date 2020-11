Marvel : pourquoi Bruce Banner devient vert quand il se transforme en Hulk ?

C'est vrai ça, pourquoi Bruce Banner devient-il tout vert quand il se transforme en Hulk ? Pourquoi ce choix de couleur qui n'inspire pas automatiquement la crainte ? La vraie réponse va certainement vous surprendre.

Hulk : un personnage culte

C'est l'un des personnages les plus emblématiques de l'univers de Marvel Comics. Un héros culte, ambigu, relecture intelligente de Dr Jeckyll & Mr Hyde, qui vient renverser régulièrement l'univers Marvel depuis 1962. Il est créé par Stan Lee et Jack Kirby. Son histoire, vous la connaissez sans doute. Ses origines racontent l'accident de Bruce Banner, un brillant scientifique. Pour sauver la vie de l'adolescent Rick Jones, le docteur n'hésite pas à se mettre en danger. S'il parvient à sauver le jeune homme, il s'expose à une forte dose de rayons gamma, qui entraînent l'apparition de Hulk. Un alter-ego destructeur qui survient quand Bruce Banner perd son sang froid.

A l'écran, il est apparu de nombreuses fois. Déjà dans la série culte L'Incroyable Hulk, où Lou Ferrigno a campé le géant de Jade de 1977 à 1982. Ensuite, c'est Eric Bana qui a interprété le bon docteur dans le Hulk de Ang Lee en 2003. En 2008, Edward Norton devient le Hulk du Marvel Cinematic Universe (MCU) devant la caméra de Louis Leterrier. Malheureusement, à cause de différents artistiques, le comédien abandonne le rôle, remplacé au pied levé par Mark Ruffalo, qui conserve le rôle depuis 2012 à l'occasion de Avengers.

Pourquoi Hulk est-il vert ?

Il y a bien une réponse évidente. Après tout, dans la culture populaire, la radioactivité est associée à la couleur verte. Merci Homer Simpson et le générique de Matt Groening qui associent définitivement la couleur verte à l'uranium manipulé par le personnage jaune. Ensuite, rien que dans l'univers Marvel, l'Homme Radioactif a une peau verte luisante. Donc, c'est effectivement assez logique de voir Bruce Banner devenir tout vert. Vert de rage ? Même si on doute que la couleur ait un quelconque rapport avec l'expression, la connexion est assez cocasse.

Et pourtant, la véritable explication est tout autre. C'est une question pratique. En 1962, quand Stan Lee et Jack Kirby ont imaginé Hulk, il avait l'apparence d'un géant gris au pantalon bleu. Sa couleur de peau était donc très loin de l'aspect vert flashy actuel. Stan Lee a choisi cette couleur initiale car elle représentait bien la crainte et le mystère qu'il voulait susciter avec son nouveau protagoniste. Cependant, dans les années 1960, la technologie d'impression était beaucoup moins développée qu'aujourd'hui. Ainsi, la couleur grise était impossible à imprimer de manière cohérente. D'une page à l'autre, voire d'une case à l'autre, la couleur de peau de Hulk changeait régulièrement. Ses teintes n'étaient pas les mêmes, passant du gris pale au gris presque noir. Face à cette réalité contraignante, Stan Lee a décidé de modifier la couleur de son personnage, dès le deuxième numéro, pour le vert qu'on lui connaît.

Mais donc pourquoi la couleur verte ? Et bien parce que le dessinateur devait également trouver une coloration à peu près inédite, qui n'appartenait pas déjà à un autre personnage culte de l'écurie Marvel. Une couleur qui est alors devenue la norme dans l'univers de Hulk, puisque ses successeurs, que ce soient Doc Samson, l'Abomination, le Leader, She-Hulk ou Amadeus Cho, ont tous arboré, d'une manière ou d'une autre, la couleur verte.