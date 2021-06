Marvel : qui sera le nouveau chef des Avengers dans la phase 4 du MCU ?

Maintenant que Iron Man est décédé, et que Captain America a raccroché le bouclier, les Avengers sont orphelins. Puisque que ces deux héros principaux du Marvel Cinematic Universe (MCU) ne sont plus, qui va devenir le nouveau chef des Vengeurs ? Voici une liste non exhaustive des potentiels prochains leaders du MCU.

Sam Wilson : le nouveau Captain America

Maintenant que Sam Wilson a récupéré le bouclier de Captain America dans Falcon et le Soldat de l’Hiver, il est en pôle position pour devenir le nouveau chef des Avengers. Lui qui porte maintenant le bouclier, mais aussi le costume, le nom et l’héritage de Captain America, il rempli tous les critères pour devenir le nouveau patron du MCU. Incarné par Anthony Mackie depuis Captain America : Le Soldat de l’Hiver, c’est un héros qui a gagné en importance grâce à la série de Malcolm Spellman, et qui devrait logiquement devenir le nouveau leader des Avengers.

Sam Wilson (Anthony Mackie) - Falcon et le Soldat de l'Hiver ©Marvel Studios / Disney+

James Rhodes : le nouveau Iron Man ?

James Rhodes (Don Cheadle) - Iron Man 3 ©Marvel Studios

Après le bras droit de Captain America, petit focus sur le bras droit d'Iron Man. Ce personnage, présent depuis le tout premier Iron Man, mais incarné par Don Cheadle depuis Iron Man 2, est l’héritier tout désigné d’Iron Man. Le général Rhodes a sa propre armure qu’il surnomme War Machine. Bien qu’il soit présent dans les derniers films Avengers, il demeure un personnage très secondaire depuis quelques années maintenant. Mais sa future série Armor Wars devrait le remettre sur le devant de la scène. James Rhodes ferait en tout cas un excellent guide pour les Vengeurs. Héros calme et réfléchi, il est à même de prendre les meilleures décisions pour tous les héros du MCU.

Bruce Banner : Smart Hulk

Bruce Banner (Mark Ruffalo) - Avengers : Endgame ©Marvel Studios

Depuis que Bruce Banner s’est réconcilié avec Hulk, il n’est plus le même homme. Après un passage à vide dans Thor : Ragnarok, Bruce Banner a repris le contrôle de sa vie dans Avengers : Endgame. Le brillant scientifique a réussi à concilier sa vie d’humain et celle du Hulk, en devenant Smart Hulk. Le Géant de Jade porte dorénavant des lunettes, et est contrôlé par l’esprit de Banner. Le scientifique a réussi à réunir la force et l’intelligence au sein d’un même corps. Depuis, Hulk est endormi au fond de Bruce Banner, et ce dernier contrôle la force du géant de l’univers Marvel. Puisque Hulk n’est plus la bête sans cervelle des précédents films, il serait à même de devenir le nouveau leader des Avengers. Mais attention à la bête qui sommeille en son for intérieur. Si Hulk décide de revenir, ça peut rapidement dégénérer.

Carole Danvers : la prochaine leader des Avengers ?

Carole Danvers (Brie Larson) - Captain Marvel ©Marvel Studios

Un Captain pour en remplacer un autre. Même si Captain Marvel est beaucoup plus récente que ses paires, elle demeure une héroïne convaincante et talentueuse, qui aurait la sagesse et la force de guider les Avengers. Elle est l’une des justicières les plus puissantes de tout le MCU, et a déjà fait ses preuves contre Thanos. Alors que son deuxième film verra prochainement le jour, elle pourrait facilement être le nouveau visage des Avengers.

Doctor Strange : l'Avengers mystique

Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) - Doctor Strange ©Marvel Studios

Le Sorcier Suprême est devenu un élément central du MCU. Son savoir, sa maîtrise des arts mystiques et ses talents de super-héros en font le leader parfait pour les Avengers. Attention cependant au côté calculateur du personnage. Le Dr Strange se rapproche étrangement d'Iron Man. Comme son prédécesseur, c’est un manipulateur hors-pair, parfois très égoïste, capable d’influencer son entourage pour arriver à ses fins. Si le Dr Strange prendra certainement les bonnes décisions, il n’hésitera cependant pas à mettre ses collègues en danger, si c’est pour le bien de tous.

Clint Barton : le plus humain des Avengers

Clint Barton (Jeremy Renner) - Avengers : l'ère d'Ultron ©Marvel Studios

Après tout, même s’il n’est pas le plus puissant des Vengeurs, il a une expérience qui remonte à des années. Alors que sa toute première apparition a eu lieu dans le film Thor, il demeure un soldat exemplaire, droit et talentueux. De même, il a déjà soutenu des héros par le passé, comme La Sorcière Rouge et Vif Argent dans Avengers : l’ère d’Ultron. Il a le sens du devoir et de l’altruisme. Et puis, dans la série Hawkeye, il va préparer une autre super-héroïne : Kate Bishop. Bref, il serait le formateur parfait pour les Avengers, et un leader exemplaire.

Thor : Le dieu des Avengers

Thor (Chris Hemsworth) - Avengers : Infinity War ©Marvel Studios

Le dieu du tonnerre est toujours de la partie. Et même si le héros a décidé de vadrouiller dans l’espace en compagnie des Gardiens de la Galaxie, il demeure un sérieux prétendant à la place de leader des Avengers. Même s’il reste un peu trop immature pour ce statut, il serait à même de guider les Avengers dans leurs prochaines missions. Après tout, il a quand même été le roi d’Asgard.

Nick Fury : toujours à œuvrer dans l'ombre

Nick Fury (Samuel L. Jackson) - Avengers ©Marvel Studios

Alors que Nick Fury est actuellement dans l’espace en compagnie du S.W.O.R.D., l’ancien directeur du S.H.I.E.L.D. pourrait très bien revenir sur Terre pour diriger les Avengers. C’est un leader né, capable de prendre des décisions difficiles rapidement, et sans hésitation. Cependant, comme pour Dr Strange et Iron Man, Nick Fury ne serait pas le chef le plus transparent de la liste. Cachotier, manipulateur, menteur, il est prêt, lui-aussi, à tout pour arriver à ses fins.

On vous laisse avec ces quelques propositions. N’hésitez pas à nous partager votre avis sur la question, ou votre leader idéal pour la prochaine équipe des Avengers.