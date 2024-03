"Ça peut détruire votre âme" : un acteur de Black Widow se lâche contre Marvel

Ray Winstone, acteur britannique présent au casting du film du MCU "Black Widow", s'est exprimé sur son expérience dans l'univers Marvel. Et il apparaît certain qu'on ne l'y verra plus jamais...

Ray Winstone critique Marvel Il lui aura fallu une seule expérience dans un film du MCU pour que Ray Winstone en soit définitivement dégoûté. En 2021, l'acteur britannique, vu notamment dans des films comme Retour à Cold Mountain, Les Infiltrés, La Légende de Beowulf ou encore Noé, fait partie du casting de Black Widow. Face à Scarlett Johansson et Florence Pugh, il y joue le général Dreykov, directeur de la Chambre Rouge. Black Widow ©Marvel Studios Trois ans plus tard, alors qu'il fait la tournée des médias pour promouvoir le film Damsel et la série The Gentlemen dans lesquels il apparaît, Ray Winston en garde un souvenir terrible. "C'est comme ça que Marvel fonctionne" C'est ainsi au micro de Radio Times que Ray Winstone a raconté son expérience sur Black Widow, une expérience qu'il qualifie de "destructrice". Tout allait bien jusqu'à ce qu'il faille retourner des séquences. Là, vous découvrez que quelques producteurs sont arrivés, et que votre performance est alors "trop", que c'est trop "fort"... C'est comme ça que Marvel fonctionne. Ça peut détruire votre âme, parce que vous avez le sentiment d'avoir fait du bon boulot. La performance de Ray Winstone, connu pour ses incarnations intenses, ne semble donc pas avoir été au goût des producteurs de Black Widow, qui lui ont demandé de retourner des scènes. Une situation qui n'a pas plus du tout à l'acteur, sur le point de quitter le tournage sur le champ. Je leur ai dit : "vous devriez me remplacer, parce que pour moi c'est terminé." Et puis vous finissez par refaire les scènes, parce que votre contrat vous y oblige. Sinon, vous finissez au tribunal. C'est comme se prendre un coup dans les cou*****. À l'heure où le MCU entre dans la phase terminale de son agonie, c'est un ultime clou que vient d'enfoncer Ray Winstone dans le cercueil...