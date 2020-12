Marvel : Robert Downey Jr revient sur ses dix ans en Iron Man

Après plus de dix ans de loyaux services, Robert Downey Jr a raccroché le rôle de Iron Man. Aujourd'hui, le comédien jette un regard en arrière et revient sur tout le travail accompli, et sur l'éventualité d'un possible retour.

Iron Man : les fondations du Marvel Cinematic Universe (MCU)

Le MCU a débuté avec lui. En 2008, Jon Favreau lançait la toute première pierre de l'univers Marvel en réalisant Iron Man. Il choisit l'acteur Robert Downey Jr pour incarner le rôle principal, malgré le désaccord de la Paramount. Un choix qui s'est avéré payant puisque le comédien est devenu la figure de proue du MCU, et a incarné fidèlement un personnage impactant et dorénavant culte. En tout, Robert Downey Jr a fait dix apparitions sous l'armure du célèbre milliardaire avant de finir sa course dans Avengers : Endgame en 2019.

Avengers ©Marvel Studios

Maintenant, beaucoup se demandent si Robert Downey Jr en a réellement terminé avec le MCU. Ou s'il va faire des apparitions dans de futurs programmes Marvel Studios. Il se murmure d'ors et déjà qu'il pourrait apparaître dans Black Widow.

Robert Downey Jr en a terminé avec Iron Man

Lors d'une récente interview avec Hindustan Times, Robert Downey Jr est revenu sur sa décennie dans la peau d'Iron Man. Il a été interrogé sur le processus nécessaire pour abandonner le rôle, sur la manière dont il évolue aujourd'hui sans le personnage, et évidemment savoir s'il compte revenir ou non. En faisant écho au discours de Tony Stark à la fin d'Avengers : Endgame, il reconnaît que la fin fait partie du voyage :

Jouer Tony / Iron Man était difficile et j'ai creusé profondément. J'ai eu une course incroyable de 10 ans qui était créativement satisfaisante. J'ai fait tout ce que j'ai pu avec ce personnage et je veux faire autre chose maintenant. Maintenant, étant d'âge moyen, vous commencez à regarder les onze dernières années et vous réalisez que tout cela fait partie du voyage et que les choses se terminent. Je suis chanceux et éternellement reconnaissant d'avoir fini là où j'en suis.

Avengers : Infinity War ©Marvel Studios

La mort d'Iron Man n'a pas fait l'unanimité dans Avengers : Endgame. Certains ont pointé du doigt le manque d'impact et de profondeur de sa disparition. D'autres ont mis en avant le manque de logique de ce sacrifice. Mais dans tous les cas, ce décès venait conclure tout un pan du MCU. C'est une page qui se tourne et ce serait encore plus bizarre de ramener Iron Man après cette conclusion sans concession. Ce serait une erreur monstrueuse qui réduirait encore un peu plus la portée de cette perte.

En tout cas, Robert Downey Jr est satisfait de ces dix dernières années dans la peau du super-héros. Jon Favreau lui a offert un rôle culte qui a permis au comédien de se remettre en selle après ses déboires avec la justice. Aujourd'hui, il demeure l'un des acteurs hollywoodiens les mieux payés, et le visage des dix premières années du MCU.