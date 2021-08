Marvel Studios prépare-t-il une adaptation de Secret Wars ?

Jim Shooter, l’un des auteurs emblématiques de l’univers Marvel Comics, révèle qu’il a eu une récente interaction avec Marvel Studios concernant la production d’une éventuelle adaptation des comics « Secret Wars ».

C’est quoi Secret Wars ?

De mai 1984 à avril 1985 Marvel Comics a publié une série de douze comics intitulés Marvel Superheroes Secret Wars. Écrit par Jim Shooter et illustré par Mike Zeck et Bob Layton, ce comic est devenu au fil du temps un élément clé de l’histoire de La Maison des Idées. Le concept est simple. Un mystérieux personnage, le Beyonder, a sélectionné toute une équipe de super-héros et toute une équipe de super-vilains pour les faire s’affronter sur une planète inhospitalière : Battleworld.

Secret Wars est considéré comme la première série qui croise des éléments des séries habituelles de Marvel Comics. Pour résumer plus simplement : c’est le premier crossover de l’histoire de Marvel Comics. Le comic a également eu des répercussions sur la suite de la continuité. En effet, cette histoire a introduit le costume du symbiote noir de Spider-Man, la première Spider-Woman et lorsque la Chose reste sur Battleworld, c’est She-Hulk qui le remplace dans l’équipe des 4 Fantastiques. Par la suite, le concept a été réutilisé et transformé à travers de nombreux autres crossovers similaires dont le dernier remonte à 2015 et voyait Fatalis prendre le contrôle des multivers.

Bientôt une adaptation au cinéma ?

Secret Wars aurait ainsi totalement sa place au sein d’une adaptation cinématographique. C’est un concept qui se prête parfaitement au genre cinématographique. Une rencontre à l’écran, entre les plus grands héros et les plus grands vilains, a quelque chose de jouissif. Lors de la convention MegaCon, Jim Shooter a révélé qu’il pensait que Marvel Studios était sur le point de développer une adaptation de Secret Wars. L’auteur a déclaré qu’il a par le passé été contacté par Marvel Studios pour écrire une novélisation de Secret Wars. Mais lorsqu’il a passé en revue le contrat, cela semblait être plus compliqué que prévu. Jim Shooter a finalement refusé la proposition.

David Bogart, ancien vice-président chez Marvel Entertainment, a ensuite rectifié le contrat pour offrir 10 000 dollars à Jim Shooter. Ce dernier a alors demandé si tout ceci signifiait que Marvel Studios préparait un film Secret Wars. David Bogart a dit qu’il ne pouvait révéler une telle information. Jim Shooter a alors simplement répondu : « Tu viens de le faire ».

Même s’il n’y a rien d’officiel là-dedans, cette histoire suggère que Marvel Studios réfléchit sérieusement à adapter le comic Secret Wars sur grand écran. Il faut dire que cette intrigue a de quoi exciter les fans. De plus, les pièces de Secret Wars semblent déjà dissimulées dans les différentes productions de la firme. Jameela Jamil devrait logiquement jouer le rôle de Titania dans She-Hulk. Et il s’agit d’une protagoniste qui naît lors de Secret Wars. L’action de Spider-Man : No Way Home et de Doctor Strange 2 devrait mettre en place les multivers et donc potentiellement une myriade de combattants venus d’autres univers. Enfin, Marvel Studios pourrait utiliser le concept de ce comic culte pour introduire les X-Men, Deadpool ou encore Les 4 Fantastiques dans le MCU. En tout cas, tous les lecteurs de Marvel Comics espèrent voir un jour le crossover Secret Wars être adapté au cinéma !