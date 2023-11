Marvel : Taika Waititi l'avoue, il a fait Thor pour l'argent

Taika Waititi, le réalisateur à l'origine de la transformation du personnage de Thor dans le MCU a fait une révélation surprenante, caractéristique de son caractère, tout en auto-dérision : s'il a rejoint Marvel, c'était pour une question d'argent !

Taika Waititi : le renouveau de Thor

Taika Waititi, un nom aujourd'hui synonyme d'originalité et d'humour dans l'industrie cinématographique, s'est fait connaître en tant que réalisateur, scénariste et acteur néo-zélandais. Avec des films indépendants comme Boy (2012) et Vampires en toute intimité (2015), il a su séduire le public et la critique par son approche unique et son sens aigu de la comédie. Sa reconnaissance internationale s'est accrue avec À la poursuite de Ricky Baker en 2016, lui ouvrant ainsi les portes de projets plus ambitieux.

C'est dans ce contexte que Taika Waititi a été approché par Marvel pour diriger le troisième volet de la franchise Thor. Thor: Ragnarok, sorti en 2017, est rapidement devenu un favori des fans, réinventant le personnage de Thor, joué par Chris Hemsworth, avec une fraîcheur et une légèreté jusqu'alors inédites dans la série. Le film a été un succès retentissant, tant critique que commercial, avec des recettes s'élevant à 854 millions de dollars au box-office mondial.

Suivant cette réussite, Taika Waititi a continué sur sa lancée avec Thor : Love and Thunder en 2022. Bien que ce film ait divisé les fans de la franchise, il a tout de même réalisé des performances solides au box-office, avec 761 millions de dollars de recettes. Ces succès ont consolidé la place de Waititi dans l'univers Marvel, le positionnant comme un des réalisateurs phares du MCU.

"J'étais pauvre"

Cependant, lors de sa récente interview donnée au podcast SmartLess, Waititi a révélé (via Variety) une facette surprenante de son engagement avec Marvel. Il a avoué qu'à l'origine, il n'avait aucun intérêt particulier à réaliser un film Marvel. Sa décision de s'impliquer dans Thor : Ragnarok était principalement motivée par des raisons financières, notamment la nécessité de subvenir aux besoins de sa famille après la naissance de son deuxième enfant.

J'étais pauvre et venais d'avoir un second enfant. Je me suis dit que ce serait une excellente opportunité pour nourrir mes enfants

a-t-il confié, non sans une pointe d'humour, comme à son habitude. Il a enfoncé le clou en déclarant qu'il n'avait jamais eu d'intérêt particulier pour le personnage de Thor, et qu'il n'avait jamais lu les comics. Enfin, il a confié qu'il avait eu la sensation que si Marvel faisait appel à lui, c'est qu'ils avaient du épuiser tout leur stock de réalisateurs talentueux.

À propos de Thor 5, qui devrait marquer le nouveau retour du Dieu du Tonnerre au cinéma, Taika Waititi a déjà déclaré qu'il ne serait pas de la partie, mais qu'il gardait une affection particulière pour Marvel et surtout pour ces années de travail avec Chris Hemsworth.