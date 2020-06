Marvel : un fan a classé les scènes du MCU par ordre chronologique

Le confinement donne parfois des idées folles. Un youtubeur et fan du Marvel Cinematic Universe a profité du temps chez lui pour créer une liste impressionnante classant les événements des films de l'univers étendu dans l'ordre chronologique. Parfait pour ceux qui auraient quelques lacunes sur le sujet.

23 films, pour 3 phases. Voilà ce que pèse le Marvel Cinematic Universe à l'heure où ces lignes sont écrites. Ce bilan va grimper dès cette année avec l'ouverture de la prochaine phase lors de la sortie de Black Widow et une bonne dizaine de nouveaux projets sont déjà annoncés. La toile d'araignée qu'est le MCU continuera de s'étendre pendant longtemps. Il faudra faire preuve d'assiduité pour suivre l'ensemble, le multiverse étant prêt à exposer ses ramifications.

Un fan dévoué remet les films Marvel dans l'ordre

Un youtubeur fan de Marvel vient de fournir un travail titanesque durant le confinement en classant l'ensemble des passages importants des différents films pour créer une timeline qui permet de suivre les événements dans l'ordre chronologique. L'intéressé a publié sur son compte Twitter le résultat de son effort, qui lui a pris des longues semaines pour voir le jour. On se retrouve avec une liste à 118 entrées dans laquelle même les scènes post-génériques sont prises en compte (thread à dérouler) :

La liste se veut la plus précise possible, en donnant les différents timecodes si vous souhaitez tout vous faire dans l'ordre. Normalement, il suffit d'avoir vu tous les films Marvel pour comprendre quoi se déroule quand mais c'est là un cheminement précis qui est fourni à ceux qui aimeraient revoir les trois phases sous un éclairage différent. Un résumé qui n'est pas de trop, surtout depuis les événements d'Avengers : Endgame qui se déroulent sur plusieurs temporalités. Il sera intéressant de reprendre cette liste en y ajoutant Black Widow car le premier film de la phase 4 se déroule après Captain America : Civil War et bien avant ce qui suit. Avec les séries et tous les films prévus, la timeline va prendre encore plus d'épaisseur. On espère que ce cher Tony Goldmark, présent sur YouTube avec notamment le podcast Escape From Vault Disney, va prendre le temps de prolonger son oeuvre avec le temps, pour permettre un suivi complet. Qu'il le fasse ou non, on le remercie déjà pour cette création purement bénévole.

Si vos cherchez une timeline un peu plus générale, un membre de Reddit s'est illustré il y a deux mois avec ce tableau récapitulatif net et précis :

https://www.reddit.com/r/marvelstudios/comments/ff0hgi/mcu_timeline_this_took_me_much_longer_then_i/?utm_source=share&utm_medium=web2x