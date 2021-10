Marvel : un fan remonte les films du MCU en un seul long-métrage

Internet est décidément un répertoire de trouvailles étonnantes. Ainsi, dans la catégorie des fans les plus passionnés du MCU, on retrouve cet internaute qui a décidé de réunir en un seul film tous les longs-métrages des différentes phases du Marvel Cinematic Universe. Et le film dure longtemps. Très longtemps.

MCU : ton univers impitoyable

Si aujourd’hui, le MCU (Marvel Cinematic Universe) est une franchise hollywoodienne incontournable du cinéma américain, il a fallu du temps pour qu’elle soit prête. En effet, il faut se rappeler qu’il y a encore 25 ans, la maison Marvel revendait les droits de ses super-héros aux premiers studios qui les désiraient. Les X-Men appartenaient ainsi à la FOX, tandis que Spider-Man était détenu par Sony. Dans ces conditions-là, il était difficile de créer un univers dans lequel la plupart des personnages appartenant à la licence se rencontraient. Il faudra ainsi attendre la moitié des années 2000 pour que Marvel Studios décide de concocter un plan très ambitieux avec les licences qui lui restent : Iron Man, Thor, Captain America ou bien encore Hulk. Des super-héros, qui pour la plupart, n’avaient connu jusqu'ici que des adaptations oubliées sur grand ou petit écran.

Sorti en 2008, Iron Man est le premier film du MCU à dégainer. Le long-métrage, porté par Robert Downey Jr., est brillant. Il déchaîne surtout les fans de comics lors de sa scène post-credits, au cours de laquelle Nick Fury apparaît.

Ensuite Disney rachète Marvel en 2010 et entreprend une campagne de commercialisation absolument DINGUE pour l’entreprise. Marvel Studios en profite et poursuit son plan de crossovers en pagaille entre les films Thor, Iron Man et Captain America, jusqu'à une réunion absolument grandiose dans le blockbuster Avengers. Par la suite, d’autres films solo apparaissent avec Les Gardiens de la Galaxie, Doctor Strange, Black Panther, et même Spider-Man qui est « prêté » par Sony à la suite d’un deal. Des super-héros qui se croisent, s’affrontent ou combattent ensemble dans un univers commun et chronologiquement cohérent. Tel est le MCU qui ravit le grand public depuis maintenant 13 ans, rapportant des milliards de dollars à Marvel Studios.

Avengers Endgame ©Marvel Studios

Un seul film pour les réunir tous

Passionné par les films du MCU, un fan a donc craqué. Il s’est ainsi donné pour challenge de regrouper tous les films du Marvel Cinematic Universe pour n’en faire qu’un seul. Durée du film : 50 heures ! On n’ose imaginer combien de temps cela a pu lui prendre.

Sur le réseau Reddit, cet internaute connu sous le pseudonyme pizzabryon a fait un remontage et lui a même donné un nom : The Infinite Saga. Dans l’ordre chronologique des événements se déroulant dans le MCU, il a donc regroupé les différents passages des films, parvenant même à y ajouter des scènes coupées et certaines scènes alternatives. Dans son post, pizzabyron ajoute également que son film fonctionne presque comme une « mise à jour » régulière puisque récemment, il y a inclus des passages de Black Widow, sorti en juillet dernier. Gageons qu’il devrait sans doute faire la même chose très prochainement pour des films comme Shang-Chi ou bien Les Eternels.

Le MCU n’a donc pas fini de connaître de beaux jours, grâce à des internautes aussi fidèles que pizzabyron. Marvel Studios le leur rend bien puisque vient de sortir un livre intitulé The Story of Marvel Studios : The Making of the MCU. À l’intérieur de l'ouvrage, on peut donc retrouver l’histoire de la production des 23 films de l’arc Thanos, ainsi que les interviews des différents scénaristes, producteurs et stars vus dans ces longs-métrages. Noël arrive bientôt, vous savez désormais quoi offrir.