Marvel : un vrai Gant de l'Infini à 25 millions de dollars

Le Gant de l'Infini de Thanos et les pierres qui vont avec devient un objet de collection d'une valeur estimée à plus de 25 millions de dollars ! Marvel a présenté l'œuvre à l'occasion de la Comic-Con de San Diego.

Thanos, grand méchant du MCU

Thanos aura probablement été l'antagoniste le plus marquant du Marvel Cinematic Universe (MCU). Un personnage qui a été teasé pendant longtemps, n'apparaissant d'abord que dans des scènes post-génériques. Il faut dire que la saga de l'Infini a débuté dès la phase I. De film en film, on voyait nos héros affronter différents ennemis mais dans l'ombre il y avait bien Thanos qui tentait de mettre la main sur toutes les pierres d'Infinité.

Thanos - Avengers : Infinity War ©Marvel

Ce n'est finalement qu'avec Avengers: Infinity War (2018) que le Titan s'est véritablement révélé. Il parvient dans ce film à s'emparer de toutes ces pierres d'Infinité les places sur son gant. Et en dépit d'une forte résistance des super-héros, d'un claquement de doigts (le Snap), il fait s'évaporer la moitié de l'univers. Une action qui sera finalement inversée à la fin d'Avengers: Endgame (2019) grâce à Tony Stark qui se sacrifie pour ramener tout le monde à la vie.

Le Gant de l'Infini plus vrai que nature

L'image de Thanos avec son gant d'Infini et son claquement de doigts est devenu mémorable. On a même vu des détournements. Et certains se sont certainement déjà imaginés à la place de Thanos en train de faire ce fameux geste. Eh bien il sera bientôt possible de reproduire la scène chez soi. Du moins, sans aller jusqu'à faire disparaître l'univers. Et à condition d'avoir un petit trésor sur son compte en banque.

En effet, Marvel a profité de la Comic-Con de San Diego pour faire de nombreuses annonces sur ses prochains projets. Au milieu de tout cela, le studio a également présenté un objet iconique : un vrai Gant de l'Infini. Une œuvre de collection pour le moins imposante avec évidemment les six pierres de l'Infini. Combinées, celles-ci feraient plus de 150 carats. Ce qui fait que le gant de Thanos aurait une valeur estimée à plus de 25 millions de dollars ! Autant dire que ce n'est pas n'importe quel collectionneur qui pourra s'offrir cet objet précieux.