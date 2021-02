Mass Effect : Henry Cavill tease une adaptation du jeu vidéo

Alors qu’il joue déjà Geralt de Riv dans "The Witcher" depuis 2019, Henry Cavill pourrait bientôt incarner un autre héros de jeu vidéo. L’acteur vient de teaser un projet secret en lien avec "Mass Effect".

Henry Cavill, un acteur fan de jeux vidéo

Depuis 2019, Henry Cavill est la tête d’affiche de la série Netflix The Witcher, adapté des livres de Andrzej Sapkowski et des jeux vidéo du même nom. Il y joue Geralt de Riv, un sorceleur qui traque des monstres dans un monde appelé le « continent ».

Tout au long de la promo de la série Netflix, Cavill avait répété être un grand fan des jeux vidéo depuis de nombreuses années. Fan de l’histoire créée par Sapkowski, il souhaitait ainsi capitaliser sur sa popularité pour incarner le célèbre sorceleur si une série venait à voir le jour. Le choix de lui confier le rôle n’aura sans doute pas été difficile à faire une fois la production du show lancée. L’acteur avait donc vu son souhait se réaliser et on le retrouvera bientôt dans la peau de Geralt de Riv avec la deuxième saison de la série. Et il pourrait enchaîner avec une nouvelle adaptation d’un célèbre jeu vidéo.

De The Witcher à Mass Effect ?

La franchise de jeux vidéo de science-fiction Mass Effect est l’une des plus populaires de ces dernières années. La trilogie originale est centrée sur le commandant Shepard, et se déroule dans le futur, après la découverte d’une technologie extraterrestre qui a permis aux humains de se lancer dans la conquête de l’espace. Le joueur incarne donc Shepard, et doit empêcher les Moissonneurs, des machines très puissantes, de détruire la galaxie. Cela fait plusieurs années que de nombreux fans du jeu réclament une adaptation en film. Et ils pourraient bien avoir été entendus.

Cavill vient de partager sur son compte instagram une photo dans laquelle on peut le voir se faire appliquer la perruque qui lui sert probablement pour son personnage de The Witcher, dont la saison 2 est actuellement toujours en tournage. Mais on peut aussi y distinguer différentes feuilles de papier accrochées au mur derrière lui. Et certains fans ont reconnus dessus des mots issus du jeu vidéo Mass Effect. On peut notamment y lire « Cerberus », « Reaper », « Geth » et « Tali’Zorah ».

Et la légende que Cavill attache à la photo tease un projet en lien avec les jeux. Il écrit :

Projet secret ? Ou juste quelques papiers avec des phrases sans importance dessus… On dirait que vous allez devoir attendre pour le découvrir.

Si on ne connaît pas encore la nature du projet que tease Cavill, il ne serait pas surprenant qu’un studio ait choisi de suivre le souhait des fans et d’adapter les jeux en film. Il est également possible que l’acteur se lance dans une nouvelle adaptation plutôt prévue pour le petit écran. Que ce soit un film ou une série, ceux qui réclamaient que Mass Effect soit adapté à l'écran se réjouiront sans doute de savoir que Cavill est impliqué. Étant lui-même un fan des jeux vidéo, on peut imaginer qu’il s’assurera que l’adaptation satisfera les fans des jeux.

The Witcher et Justice League en attendant un potentiel Mass Effect

Avant de le voir dans un potentiel film Mass Effect, on pourra retrouver Cavill dans la saison 2 de The Witcher. Sa date de sortie n’a pas encore été annoncée, et le tournage traîne en longueur. Mais on peut espérer la découvrir d’ici la fin de l’année.

Geralt de Riv (Henry Cavill) - The Witcher © Netflix

L’acteur sera aussi bientôt de retour dans la peau de Superman dans la Snyder Cut de Justice League. Découpée en quatre épisodes d’une heure, elle arrivera le 18 mars prochain sur HBO Max, et le 22 avril en France. On ne connait pas encore la plateforme sur laquelle on pourra la découvrir de l’hexagone.