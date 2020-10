Massacre à la tronçonneuse : le nouveau film dévoile sa toute première image

Le nouveau film « Massacre à la tronçonneuse » produit par Fede Alvarez se précise. Tandis que le long-métrage sera réalisé par David Blue Garcia, pour une sortie en 2021, la production vient de dévoiler la toute première affiche du projet.

Massacre à la tronçonneuse : un énorme classique du genre

Massacre à la tronçonneuse est un énorme classique du slasher movie. Le tout premier opus sort en 1973, réalisé par Tobe Hooper. Le film devient une référence absolue du genre, ce qui va entraîner une poursuite du mythe à travers d'innombrables suites, remakes et reboots. En 1986, Tobe Hooper repasse derrière la caméra pour offrir une deuxième aventure à Leatherface. Puis en 1990 et 1994, le duo Jeff Burr et Kim Henkel réalisent deux autres suites.

Par la suite, la franchise fait une pause, avant de revenir en 2003 à travers un remake de Marcus Nispel. Puis en 2006, Jonathan Liebesman met en scène un préquel pour raconter les origines du tueur. Deux autres films ont par la suite vu le jour, dans un registre qui lorgne davantage vers le bon gros navet. En 2013, Texas Chainsaw 3D propose ainsi une suite directe du tout premier film. Puis, en 2017, Leatherface faisait office de prélude au film original. Deux derniers films qui demeurent relativement confidentiels, faute d'une sortie internationale. En tout, la franchise a rapporté plus de 675 millions de dollars au box-office.

Bientôt un nouveau film

Legendary Pictures travaille actuellement pour relancer la franchise Massacre à la tronçonneuse. Le studio a chargé Fede Alvarez, le réalisateur du remake de Evil Dead, de produire un nouveau film Leatherface. Côté scénario, c'est Chris Thomas Devlin qui a été choisi pour écrire ce nouveau chapitre de l'horreur. Initialement, Ryan et Andy Tohill devaient réaliser ce nouvel opus. Mais à causes de différences créatives, le duo a décidé d'abandonner la réalisation, une semaine avant le début de la production en Bulgarie. Mais il semblerait que Legendary Pictures ait rapidement trouvé un remplaçant puisque c'est David Blue Garcia qui va se charger de mettre en scène ce nouvel épisode. Ce sera d'ailleurs son tout premier film.

Une première annonce de casting vient également de tomber puisque Elsie Fisher (Eighth Grade), Sarah Yarkin (Happy Birthdead 2 You), Jacob Latimore (saga Le Labyrinthe) et Moe Dunford (Vikings) auraient tous rejoint la distribution. Il semblerait par ailleurs que ce nouveau volet soit finalement une suite et non pas un reboot. Le tueur est décrit comme une personne âgée d'environ 60 ans, possédant une corpulence impressionnante, qui ne s'exprime que par des bruits gutturaux allant du rire au cri de porc. Ainsi, il semblerait que Legendary Pictures veuille surfer sur la vague des vieilles figures hollywoodiennes remises au goût du jour. Une tendance à la hausse, puisque Hollywood ne cesse de ramener ses vieux héros : Harrison Ford dans Star Wars et Blade Runner 2049, Bill Murray dans S.O.S Fantômes : L'héritage, Jamie Lee Curtis dans Halloween, ou encore Tom Cruise dans Top Gun, etc... Les exemples sont légions.

En tout cas, la production a également partagé la première affiche de ce tout nouveau Massacre à la tronçonneuse. Une affiche inquiétante, sombre, qui offre une peinture dérangeante du terrible masque de Leatherface. Une approche esthétique minimaliste assez intéressante. L'affiche est accompagnée d'un court texte : « En 1974, le monde a été témoin de l'un des crimes les plus bizarres de toute l'histoire des États-Unis. En 2021, le visage de la folie revient. »