Massacre à la tronçonneuse : le nouveau film Netflix se dévoile dans un premier trailer

La franchise "Massacre à la tronçonneuse" n'a pas dit son dernier mot. Un nouveau film va débarquer sur le petit écran, du côté de Netflix, en début d'année 2022. Cette suite produite par Fede Alvarez se dévoile dans une première bande-annonce.

Une suite à Massacre à la tronçonneuse sur Netflix en 2022

D'aucun n'osera contredire le statut de film culte que possède le Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper. Au milieu des années 70, le metteur en scène est parvenu à délivrer un sommet de terreur. Le cinéma d'horreur étant particulièrement sujet à subir des suites/remakes/reboots/préquels à foison, ce titre n'a pas échappé à ces pratiques avec le temps et plusieurs films ont vu le jour.

Rares sont ceux qui méritent qu'on les retienne et la franchise va encore une fois se rallonger avec la sortie l'année prochaine d'un nouveau film sobrement intitulé, en VO, Texas Chainsaw Massacre. À sa tête, on retrouve David Blue Garcia, un inconnu qui a décroché le poste suite au départ des frères Ryan et Andy Tohill. Le détail qui permet d'avoir un peu confiance en cette entreprise est la présence de Fede Alvarez (Evil Dead, Don't Breathe) à la production. Le projet était donc porté par ce dernier et Legendary, puis Netflix a décroché les droits de diffusion.

Une première bande-annonce est arrivée

Attendu le 18 février prochain sur la célèbre plateforme, le film va se positionner comme une suite à l'original, en se déroulant à priori plusieurs années après celui-ci. L'intrigue va se dérouler dans une petite ville abandonnée investie par un groupe de jeunes incarnés par Sarah Yarkin, Elsie Fisher, Nell Hudson et Jacob Latimore. Cependant, ils ne se doutaient pas qu'un Leatherface vieillissant traînait dans le coin et comptait leur en faire voir de toutes les couleurs.

Texas Chainsaw Massacre ©Netflix

Massacre à la tronçonneuse cuvée 2022 commence à se dévoiler dans une première bande-annonce. Ces images posent l'ambiance, en montrant le célèbre méchant cassant un mur pour récupérer son arme de prédilection. Puis quelques plans le montrent brièvement en train de mener la vie dure aux étrangers qui investissent son territoire. Difficile de juger cette suite plus amplement pour le moment, mais la direction artistique semble plutôt correcte et le plan final dans lequel Leatherface examine son fameux masque de peau fait de l'effet. Il fait néanmoins rester prudent sur ce Massacre à la tronçonneuse qui doit encore tout prouver pour convaincre qu'il est digne de son illustre aîné.