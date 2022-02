Massacre à la tronçonneuse (Netflix) : à quoi ressemble Leatherface sans son masque ?

Disponible sur Netflix depuis le 18 février dernier "Massacre à la tronçonneuse" propose un tout nouveau Leatherface, beaucoup plus violent et brutal que dans le film de Tobe Hooper. Mais à quoi ressemble-t-il sans son masque ?

Après plusieurs suites et reboots en tout genre, Leatherface est de retour une nouvelle fois du côté de Netflix. Tout simplement baptisé Massacre à la tronçonneuse, le film réalisé par David Blue Garcia se veut être la suite directe du chef-d'oeuvre de Tobe Hooper sorti en 1974. Ce parti pris ressemble au reboot de la saga Halloween, qui s'était placé en suite directe du film de Carpenter. Et la comparaison avec Michael Myers ne s'arrête pas là.

En effet, ce Leatherface est beaucoup plus violent et bestial que celui d'Hooper, à la manière du nouveau Michael Myers. Ce nouveau film n'a d'ailleurs plus grand chose à voir avec l'original, si ce n'est le nom. Très court (à peine 90 minutes) et étonnamment gore, il devrait néanmoins amuser les amateurs d'hémoglobines.

Dans ce long-métrage disponible sur Netflix depuis le 18 février dernier, on découvre que Leatherface a passé le reste de son existence dans un orphelinat, avec sa mère d'adoption. Mais elle décède et ce dernier cherche à la venger. Sa nouvelle cible ? Un groupe de jeunes adultes venu faire de la prospection immobilière dans la ville, qu'il juge responsable de la mort de sa mère adoptive.

À quoi ressemble-t-il sans le masque ?

Comme dans le premier Massacre à la tronçonneuse, Leatherface se fabrique rapidement un masque en chair humaine. Celle de sa mère adoptive pour être plus précis. Cet attribut lui donne une apparence presque animale. Ce masque couplé à son impressionnante carrure font de son apparence le gros point fort du film.

C'est l'acteur Mark Burnham qui se glisse dans la peau de Leatherface. Avant même d'enfiler son masque fabriqué sur-mesure, son apparence n'a pas été laissée au hasard. Ainsi, les équipes de maquillage et prothésistes lui ont fait des cicatrices sur le visage, et lui ont créé un dentier. Voilà à quoi ressemble Leatherface sans son masque :

Mark Burnham (Leatherface) - Massacre à la tronçonneuse © Netflix

Le masque et les dentiers ont été créés en plusieurs exemplaires, pour Mark Burnham mais aussi pour les cascadeurs. Découvrez quelques images des coulisses dévoilées par Bloody Disgusting :

