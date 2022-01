Massacre à la tronçonneuse (Netflix) : Leatherface reprend du service dans le nouveau trailer

Leatherface est un méchant qui a sa place au panthéon du cinéma d'horreur et il ressort du placard pour un nouveau "Massacre à la tronçonneuse" attendu en février sur Netflix. Une bande-annonce vient de sortir et elle tisse une connexion majeure avec le film original.

Massacre à la tronçonneuse : une suite sur Netflix

Le cinéma d'horreur a connu pendant un moment la mode des remakes, avec des relectures rarement inspirées de classiques pré-2000. Depuis quelques temps, un autre mouvement se dessine avec des suites directes à des oeuvres cultes. Le chef de file a été le Halloween de David Gordon Green et on commence à voir d'autres projets similaires se monter. L'un d'eux est Massacre à la tronçonneuse, qui ne s'embête même pas à faire dans l'originalité avec son titre. Prévu au départ pour un passage dans les salles, le long-métrage a été récupéré par Netflix. Un mouvement qui peut ne pas inaugurer que du bon, même si on attendra de juger le moment venu.

Réalisé par David Blue Garcia et Fede Alvarez, le film entend prolonger directement le chef d'oeuvre de Tobe Hooper en zappant à priori tout ce qui a été fait après lui. Il sera donc question d'une bande de jeunes qui se rend dans une ville fantôme du Texas avec l'espoir d'en faire quelque chose de cool. L'endroit semble effectivement désert mais ils vont vite se rendre compte que ce n'est pas totalement le cas. Ce taré de Leatherface habite dans le coin et il ne souhaite absolument pas accueillir des nouveaux voisins.

Leatherface vs Sally, acte 2

Une nouvelle bande-annonce vient de sortir et elle permet de créer un pont évident avec l'œuvre inaugurale. En effet, on comprend que Sally, la rescapée du premier film, est de retour. Elle attendait pendant toutes ces années que Leatherface refasse surface pour le dézinguer. Armée d'un fusil à pompe et de sa conviction, elle va tout mettre en oeuvre pour le stopper.

Sally (Olwen Fouéré) - Massacre à la tronçonneuse ©Netflix

Un pitch qui rappelle très grandement la réanimation d'Halloween sous Jason Blum, avec une Laurie Strode qui avait exactement les mêmes intentions à l'égard de Michael Myers. Pour le reste, la bande-annonce promet quelques moments très sanglants. Notamment un passage dans le bus qui s'annonce croustillant. En ce qui concerne l'ambiance, on reste cependant encore loin du sommet de malaise qu'a été Massacre à la tronçonneuse en son temps. Le plus amusant étant que le film de 74 n'est pas du tout gore mais reste pourtant un sommet du genre.

Massacre à la tronçonneuse sauce 2022 s'apprête à débarquer sur Netflix le 18 février prochain.