Massacre à la tronçonneuse sur Netflix : avez-vous vu la scène post-générique ?

[ATTENTION ! Cet article contient des spoilers] Leatherface fait un retour d'une violence inouïe dans "Massacre à la tronçonneuse". Après s'être caché pendant près de cinquante ans, le tueur refait surface et n'a rien perdu de sa sauvagerie. S'il s'éloigne du chef d'oeuvre de Tobe Hooper par plusieurs aspects, le film lui rend également de nombreux hommages, y compris dans sa scène post-générique...

Massacre à la tronçonneuse : nouveau souffle pour une franchise culte

Après plusieurs suites, un remake et deux préquels, la franchise Massacre à la tronçonneuse fait peau neuve sur Netflix. Comme le Halloween de David Gordon Green sorti en 2018, ce nouveau volet réalisé par David Blue Garcia et produit par Fede Álvarez (Evil Dead, Don't Breathe : La Maison des ténèbres) ignore ses prédécesseurs pour s'imposer comme la suite directe du chef d'oeuvre de 1974 signé Tobe Hooper.

Dans le long-métrage, Leatherface (Mark Burnham) a disparu de la surface depuis près de cinquante ans mais ses actes barbares continuent de hanter le Texas. Lorsqu'un groupe d'influenceurs débarque dans une ville fantôme pour attirer des investisseurs afin de la faire renaître, ils réveillent sans s'en rendre compte le monstre en sommeil. Le tueur sème très rapidement le chaos et effectue un véritable carnage dans le cité déserte, visiblement heureux d'avoir récupéré son jouet favori et repoussant toutes les limites de la découpe.

Massacre à la tronçonneuse ©Netflix

Prenant le contre-pied de son modèle en dévoilant une violence visuelle inouïe, ne lésinant ni sur les litres de sang ni sur les kilos de viande, Massacre à la tronçonneuse offre un retour féroce à son personnage principal. Pour stopper Leatherface, Sally Hardesty (Olwen Fouéré) - unique survivante du premier film - n'hésitera pas à lui faire face. Sarah Yarkin, Elsie Fisher, Jacob Latimore, Nell Hudson et Moe Dunford incarnent les autres victimes du long-métrage, qui n'en sortiront évidemment pas indemnes.

ATTENTION ! Les lignes qui suivent contiennent des spoilers.

Leatherface rentre à la maison

Après avoir perdu sa mère de substitution, qui a veillé sur lui après l'avoir recueilli à l'orphelinat, le benjamin de la famille Sawyer vrille complètement. Personne ne parvient à résister à sa force herculéenne, pas même les protagonistes conscients de la menace qu'il représente. Richter (Moe Dunford), énigmatique Texan armé, ne tient pas longtemps face au redoutable meurtrier. La démarche lourde de ce dernier ne freine en rien sa folie vengeresse. Si elle se montre plus tenace que la plupart des autres personnages, Sally Hardesty finit elle aussi par périr, éventrée par la tronçonneuse du monstre. Dans le dernier acte, les soeurs Lila (Elsie Fisher) et Melody (Sarah Yarkin) font front commun et parviennent à prendre la fuite à bord de leur voiture.

Alors qu'elles pensaient être débarrassées de Leatherface, le monstre resurgit dans les ultimes secondes et décapite sauvagement Melody. Il entame ensuite la danse macabre qui venait clore Massacre à la tronçonneuse premier du nom. La volonté du film de rendre hommage au long-métrage d'origine se ressent également dans la scène post-générique. Les fans reconnaîtront probablement dans cette séquence le lieu où tout a commencé, la ferme des Sawyer dans laquelle Leatherface revient lentement, tronçonneuse en main. Le tueur est donc de retour chez lui. Reste désormais à savoir si de nouveaux voyageurs oseront s'aventurer dans sa demeure ou si Lila tentera, à son tour, d'y obtenir sa vengeance...

Massacre à la tronçonneuse est disponible sur Netflix depuis le 18 février 2022.