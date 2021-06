Master and Commander : un préquel est en préparation

En voilà une surprise ! Et une bonne, qui plus est. 20th Century a lancé le développement d'un préquel à l'excellent "Master and Commander" de Peter Weir. On espère qu'il en ressortira un autre grand film maritime.

Master and Commander : un grand film boudé au box-office Master and Commander : de l'autre côté du monde est-il le dernier grand film maritime ? Cela se pourrait, pour un genre assez peu exploité sur grand écran. 3 ans après avoir incarné le général Maximus, Russell Crowe devenait le capitaine Jack Aubrey devant la caméra de Peter Weir. Dans cette adaptation des romans Les Ambrayades écrits Patrick O'Brian, il était question d'un affrontement sur mer entre un bateau britannique, le Surprise, et un Français, l'Acéron. L'interprète principal de Gladiator était à la tête du premier. Lors d'une confrontation entre les deux bâtiments, l'avantage était pris par les Français. Touché dans son orgueil par cette défaite, Aubrey se lançait à la poursuite de l'Acéron, mené par un besoin obsessionnel de ne pas le laisser s'enfuir. Master and Commander est un excellent film des années 2000, hélas pas récompensé au box-office. Produit pour un budget confortable de 150 millions de dollars, il ne rapporta que 211 millions lors de son exploitation dans les salles. Trop peu, hélas, pour espérer qu'un second opus voit le jour - alors que le désir était là. Master and Commander : de l'autre côté du monde ©United International Pictures 18 ans après, un préquel en développement C'est quand on s'y attend le moins que des bonnes choses se passent. Deadline annonce que, 18 ans après Master and Commander, un autre film est sur les rails. 20th Century (la nouvelle Fox depuis le rachat par Disney) a lancé le développement d'un préquel, avec Patrick Ness au scénario. Le casting est encore inconnu à l'heure actuelle. Le retour de Russell Crowe semble extrêmement peu probable, dans le sens où l'acteur a vieilli entre-temps. Nous devrions cependant revoir le personnage d'Aubrey, étant donné qu'il est central dans les 21 romans Les Ambrayades. Il existe donc de la matière pour ce préquel et, à en croire le média américain, le script devrait se focaliser sur une des premières missions du héros, lorsqu'il était plus jeune. Nous devrions découvrir les origines de sa forte relation de confiance avec Stephen Maturin, son acolyte campé précédemment par Paul Bettany.