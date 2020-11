Mathieu Kassovitz a tourné dans le film de Terrence Malick sur Jésus

Toujours aussi discret, Terrence Malick travaille sur un nouveau projet qui sera consacré à la vie de Jésus. Immense sujet, pour un auteur qui flirte depuis longtemps avec la spiritualité. Le français Mathieu Kassovitz dévoile qu'il a tourné dedans et revient sur sa drôle d'expérience sur le plateau.

Terrence Malick rencontre Jésus, une évidence

À l'écart du star-system, des obligations commerciales et d'un cinéma formaté, Terrence Malick fait ses affaires de son côté. Sans faire de bruit. Le détenteur d'une Palme d'or (pour The Tree of Life) n'est pas intéressé par la gloire, les compliments et les apparitions médiatiques. Si son cinéma peut ne pas plaire, il est mû par un style identifiable, que d'autres, souvent moins talentueux, tentent de reprendre. Quand vous inspirez, c'est que vous êtes un grand.

De retour en 2019 avec le terrassant Une Vie Cachée, Terrence Malick enchaîne les films depuis le début des années 2010. Comme pour rattraper le temps qu'il a perdu au début de sa carrière. Son prochain, intitulé The Way of the Wind, ne va pas le réconcilier avec ses détracteurs. Le réalisateur questionnera plus que jamais sa foi en évoquant la vie de Jésus. On sait que son travail a toujours été traversé par des réflexions religieuses et par la notion de croyance, mais il semble ici aller encore plus loin en parlant d'une figure majeure de la religion.

Le tournage s'est passé dans la réserve naturelle de Tor Caldara en Italie avec l'inconnu Géza Röhrig dans le rôle principal, Matthias Schoenaerts en Pierre et Mark Rylance en Satan. The Way of the Wind prolongera à n'en pas douter la forme habituelle des films de Malick, avec une caméra fluide qui ne se soumet pas à un découpage trop prévu en amont. Nous devrions aussi avoir notre dose de voix-off, de plans métaphoriques et tout ce qui s'en suit. On ne voit pas comment il pourrait se réinventer après tout ce qu'il a entrepris par le passé.

Mathieu Kassovitz raconte le tournage

Chose inattendue, le français Mathieu Kassovitz figurera au casting de The Way of the Wind. L'acteur/réalisateur a lâché le morceau lors d'un passage chez Konbini. Il rapporte avoir vécu un tournage qui ne ressemble à aucun autre dans sa carrière. Pendant six mois, il a pu observer son confrère en train de bosser et, sans surprise, ses méthodes sont particulières.

Vie Sauvage © Carole Bethuel

D'après Kassovitz, le metteur en scène aurait au moins 1500 heures de rush dans la boîte. Une quantité qui a été obtenue en filmant des plans pendant très longtemps à chaque fois. Son but ? Créer des moments magiques. "Des accidents", comme les qualifie l'acteur. Malick laisse ainsi tourner sa caméra pendant longtemps, sans forcément que le casting sache quoi faire. Quand un plan commence, personne ne sait réellement ce qu'il peut se passer et encore moins quand il va se terminer. Mathieu Kassovitz prend un exemple assez drôle pour illustrer son désarroi pendant une prise :

Tu es tout seul, et il y a un mec qui mange des bonbons. Je te jure, j'étais là : "Oui, Jésus..." et je le regarde, et je le vois en train de choisir des donuts. J'étais là, "Il se fout de ma gueule ou quoi ? Ça fait 15 fois que je le fais et il me regarde même pas !"

Vu l'allure de ses films et les miracles à son actif, nous sommes obligés d'avouer que ses pratiques sont payantes. Reste, pour lui, à s'en sortir avec toute la matière qu'il a sous la main. D'après Mathieu Kassovitz, le processus du montage pourrait prendre "deux ou trois ans", alors que certains rapports évoquaient une arrivée possible directement en 2021. Nous verrons bien quand sortira The Way of the Wind mais aucune pression ne doit peser sur les épaules de Terrence Malick. Il délivrera son film quand il aura décidé qu'il est bien allé au bout de ses idées. Les plus optimistes peuvent rêver d'une projection au prochain Festival de Cannes.