Mathieu Kassovitz blessé et dans un état de santé "préoccupant" après un accident de moto

Mathieu Kassovitz a fait un grave accident sur un circuit où il prenait des cours de perfectionnement de conduite à moto. L'acteur a été transporté à l'hôpital et son pronostic vital ne serait pas engagé.

Mathieu Kassovitz victime d'un accident de moto

Comédien connu et reconnu pour ses rôles dans La Haine (qu'il a réalisé) ou encore Le Bureau des légendes, Mathieu Kassovitz a été transporté à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) ce dimanche 3 septembre. L'acteur aurait été victime d'un accident de moto à l’autodrome de Linas-Monthléry (Essonne).

Mathieu Kassovitz - Visions ©SND

D'après les premières informations de BFMTV, il aurait été "très sérieusement blessé" et son état de santé serait "préoccupant", mais son pronostic vital ne serait pas engagé, a précisé son entourage.

Mathieu Kassovitz aurait perdu le contrôle de sa moto après "une sortie de route dans un virage". Il serait la seule victime de l'incident, n'ayant pas percuté d'autres véhicules, mais percutant tout de même une rambarde de sécurité le propulsant hors du circuit.

Une enquête en cours

Toujours selon ses proches, Mathieu Kassovitz aurait "des blessures sérieuses à une cheville et au bassin". BFMTV a précisé qu'il était conscient après cette chute, retirant son casque lui-même, avant d'être pris en charge et mis dans un coma artificiel. L'acteur conduisait seul à moto. Il aurait vraisemblablement perdu le contrôle avant d'être "éjecté" et de "violemment chuter au sol".

Le Monde a précisé qu'une enquête était en cours avec une audition des témoins de l’accident et du moniteur de conduite de l’acteur. L'enquête est actuellement menée par la brigade de sûreté urbaine de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne). Mais d'après les premières informations, Mathieu Kassovitz serait venu prendre "des cours de perfectionnement de conduite à moto" pour les besoins d'un tournage.

L'acteur s'apprêtait à voir sortir, dans les salles, son nouveau film, Visions (le 6 septembre), réalisé par Yann Gozlan et porté par Diane Kruger dans le rôle principal.