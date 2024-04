Mathieu Kassovitz va (enfin) réaliser un nouveau film !

Plus de dix ans après "L'Ordre et la Morale" (2011), Mathieu Kassovitz aurait finalement décidé de réaliser un nouveau film. L'acteur et réalisateur aurait un nouveau projet qui serait un mélange d'animation et de live action.

Mathieu Kassovitz, finalement de retour à la réalisation

Il y a un mois, à l'occasion de la sortie de la comédie Les Rois de la piste, nous avions discuté avec Mathieu Kassovitz et l'avions interrogé sur l'absence de réalisation de sa part de film de fiction depuis plus de 10 ans. C'est en effet en 2011 qu'était sorti son dernier long-métrage, L'Ordre et la Morale. Depuis, si ce n'est pour des épisodes du Bureau des Légendes, l'acteur n'a plus officié derrière la caméra. Et le projet annoncé avec Daisy Ridley n'était en fait qu'une rumeur contredite par l'intéressé.

Mathieu Kassovitz nous avait alors expliqué que l'échec de son dernier film avait eu un impact sur lui, mais aussi que l'évolution des réseaux sociaux rendait le cinéma qu'il aime faire (un cinéma politique) n'avait "plus vraiment de raison d'être". Pourtant, à en croire Deadline, le réalisateur de La Haine (1995) serait prêt à revenir à la réalisation d'un film. Il a ainsi déclaré au média américain qu'il s'agissait "d'un projet sur lequel (il) travaille depuis vingt ans" et qui devrait s'intituler The Big War, inspiré du roman graphique La Bête est morte, écrit pendant la Seconde Guerre mondiale.

Ça ré-imagine la Seconde Guerre mondiale en utilisant des animaux. Les nazis sont les loups qui s'en prennent à la "vermine" - les lapins - qui représentent les victimes de la guerre. L'histoire se concentre sur deux lapins qui partent à la recherche de leur famille qui a été enlevée. Au cours de leur voyage, ils vivent des aventures et découvrent d'autres lapins qui se joignent à leur cause.

Un film hybride entre l'animation et le live action

Mathieu Kassovitz sera accompagné à l'écriture de Caroline Thompson, scénariste d'Edward aux mains d'argent. Cette dernière a présenté le projet comme "une histoire belle et sincère". Surtout, il est précisé dans l'article qu'il s'agira d'un film hybride entre l'animation et le live action.

Je vais tourner le film dans des lieux et des décors réels, puis les personnages animaux seront ajoutés. Je vais donc tourner un film qui sera ensuite livré aux animateurs.

Une approche originale qui demande pour le moment des financements. Le projet aurait besoin d'un budget d'environ 30 millions de dollars. Pour le moment, Mathieu Kassovitz et Caroline Thompson sont "en phase de conception et recherchent des financiers". Mais ils ont déjà vu Aton Soumache, producteur spécialisé dans l'animation, les rejoindre. Leur but serait alors de démarrer la production d'ici à la fin de l'année. Et le réalisateur (qui devrait aussi jouer dans le film) aurait déjà discuté avec des acteurs américains et britanniques.