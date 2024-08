Ce soir à la TV : pour ce film, Mathilde Seigner a fait accoucher une chèvre et a égorgé un cochon

Ce soir C8 diffuse "Une hirondelle a fait le printemps", une comédie dramatique portée par Michel Serrault et Mathilde Seigner, et pour laquelle l'actrice a tourné deux séquences difficiles.

Une hirondelle a fait le printemps : bienvenue dans le monde agricole

Pour son premier long-métrage, Christian Carion a souhaité rendre une forme d'hommage à ses origines avec Une hirondelle a fait le printemps. En effet, le réalisateur est né de parents agriculteurs et a passé une partie de son enfance dans leur ferme familiale au Pas-de-Calais. Par la suite, il travailla au ministère de l'Agriculture. Un poste qui l'inspira pour son premier long-métrage. Car tout comme Stéphane dans le film, il était notamment chargé de mettre en relation des paysans âgés qui souhaitaient prendre leur retraite, avec de jeunes gens désireux d'acquérir une exploitation agricole. C'est le cas de Sandrine, une femme de 30 ans qui n'en peut plus de son travail et de la vie parisienne. Elle décide alors de partir pour réaliser son rêve d'enfant : devenir agricultrice.

Elle se rend ainsi dans le Vercors après avoir suivi une formation. La ferme qu'elle souhaite acheter appartient à Adrien, un vieux paysan qui, bien que décidé à vendre, est particulièrement désabusé et n'a aucune envie d'aider la jeune femme à apprendre le métier. Malgré les difficultés, Sandrine va apprendre sur le tas et relancer l'exploitation par diverses manières, notamment en utilisant la modernité d'Internet. Le tout sous le regard dubitatif d'Adrien, présent sur les lieux pour encore une année. Cette période va finir par rapprocher ces deux personnages que tout semblait opposer.

Une hirondelle a fait le printemps ©Mars Distribution

Grâce à Une hirondelle a fait le printemps, porté par Michel Serrault et Mathilde Seigner, Christian Carion a obtenu son premier succès. Le film a attiré plus de 2,2 millions de spectateurs et de spectatrices lors de sa sortie en salles. Un carton qu'a dû apprécier Mathilde Seigner, puisque la comédienne a donné de sa personne lors du tournage.

Mathilde Seigner a géré la naissance d'un chevreau

En effet, lors d'une scène d'Une hirondelle a fait le printemps, Sandrine se retrouve avec une chèvre qui s'apprête à mettre bas. L'héroïne n'en démord pas et se charge de l'accouchement de l'animal sans l'aide de professionnels. Une situation qu'a vraiment vécu Mathilde Seigner et qui a pris toute l'équipe au dépourvu. Comme l'explique Christian Carion dans le dossier de presse du film, c'est une autre séquence avec Michel Serrault qui était en train d'être tournée lorsque la chèvre a commencé le travail. Il a donc fallu changer le plan de travail et tout mettre en place pour cette scène qui ne pouvait se faire qu'en une prise.

Je tiens ici à tirer mon chapeau à Mathilde Seigner. (...) J’avais très peur de cette séquence. C’était un moment difficile pour elle. Et pour la chèvre, c’était le premier chevreau, ce qui compliquait encore les choses...

Malgré la difficulté, Mathilde Seigner est parvenue à aller au bout de la séquence et donner naissance à l'animal, avant de se laisser submerger par l'émotion. De plus, l'équipe a dû rapidement lui retirer le chevreau pour le remplacer par un animal mort comme le voulait le scénario.

La mise bas s’est faite et pour Mathilde, je pense que cela a été un moment d’émotion énorme. Elle s’est littéralement effondrée en larmes. Ensuite, on lui a retiré le chevreau vivant des mains et on a mis à la place un chevreau naturellement mort un mois auparavant, congelé et décongelé pour l’occasion.

Une séquence intense avec d'égorger un cochon

De son côté, Mathilde Seigner explique, toujours dans le dossier de presse d'Une hirondelle a fait le printemps, ne pas avoir voulu être prévenue trop en amont pour se laisser porter par son instinct. Elle avait également refusé qu'on lui explique la manière de procéder. C'est donc en improvisant qu'elle a placé son bras dans la vulve de la chèvre avant d'attraper les pattes du chevreau et de le sortir.

Comme cette chèvre avait très mal et que c’était sa première mise bas, je me fichais complètement de la caméra. Je devais juste “l’accoucher”. On ne m’avait rien expliqué car je ne veux jamais qu’on me dise comment faire les choses. Je préfère y aller à l’instinct. Je ne veux pas travailler un rôle, je veux le vivre.

Après cette séquence déjà intense à jouer, Mathilde Seigner a enchaîné dans la même journée avec une scène où elle égorge un cochon. Une séquence qu'elle ne souhaitait d'abord pas faire, mais pour laquelle Christian Carion a insisté. Car malgré la violence de ce type de situation, la comédienne a finalement compris que cela profitait à la construction du rôle.

Dans la même journée, j’ai tourné la scène où on égorge le cochon. C’était moins agréable parce que c’est un animal qui hurle très fort. Il y avait du sang partout... A la fin de cette journée, j’étais vidée. Cette scène est le premier contact de Sandrine avec le monde agricole. C’est une prise de conscience violente mais indispensable au film comme au personnage : l’agriculture, ce n’est pas seulement faire du fromage de chèvre, c’est aussi cette violence-là.

Une précision cependant concernant la mort de ce cochon, celui-ci n'a pas été tué uniquement pour le film, mais pour les besoins d'un restaurant.