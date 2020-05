Mathusalem : Danny Boyle va diriger Michael B. Jordan

La parenthèse James Bond s'étant refermée pour lui, Danny Boyle se retrouve maintenant à la barre d'un autre gros projet pour le moins très intrigant. Le britannique va mettre en scène "Mathusalem", adaptation d'une partie de la Bible avec Michael B. Jordan dans le rôle principal.

Réalisateur au style très marqué visuellement, Danny Boyle aurait pu s'offrir une première expérience sur une grande franchise avec Mourir Peut Attendre, le prochain James Bond qui sera le dernier pour Daniel Craig. Des désaccords avec la production en ce qui concerne le scénario et sa vision l'ont mis hors-jeu, laissant la place à Cary Fukunaga. L'homme s'en remettra, et il aurait même trouvé son nouveau projet. Variety annonce que la Warner est allée chercher Danny Boyle pour diriger Mathusalem. Le titre ne trompe pas sur la marchandise, il s'agira d'un film qui parlera du populaire personnage biblique, grand-père de Noé, que l'on connaît avant tout pour sa durée de vie immense de 969 années.

La nouvelle version du scénario est signée par Simon Beaufoy, avec qui le réalisateur britannique a déjà travaillé sur Slumdog Millionaire, 127 Heures et la série Trust. Une précédente version avait été écrite mais il se dit maintenant qu'une toute nouvelle approche scénaristique aurait été décidée, sans qu'on ne sache dans quelle mesure. Mathusalem est un projet qui traîne depuis un moment. La Warner avait presque failli le faire avec Tom Cruise dans le rôle principal.

Mathusalem, le début d'une franchise ?

Mais c'est désormais une autre star qui est attendue pour le rôle principal : Michael B. Jordan. Le studio a apprécié le développement de la franchise Creed avec lui et veut prolonger leur entente. De plus, l'acteur se montrera impliqué à la production et il pourrait être au centre d'une série de films. D'après le média américain, la Warner aurait comme idée de lancer une franchise si la première tentative fonctionne convenablement.

Une intention plutôt cocasse puisque Danny Boyle avait déclaré, après l'expérience sur James Bond, qu'il ne voulait plus travailler sur des franchises pour le grand public. S'il accepte d'être là, c'est que Mathusalem s'annonce assez surprenant et qu'il est sûr d'avoir une vraie liberté dans le traitement. Il devrait se retrouver avec un plus gros budget que sur ses derniers travaux et renouer ainsi avec un cinéma plus spectaculaire. Sa dernière sortie était le sympathique Yesterday, comédie basée sur les chansons des Beatles.