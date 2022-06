Matilda : la polémique dont Netflix se serait bien passé

Avis aux fans du célèbre Roald Dahl : le long-métrage "Matilda" développé par Netflix débarquera bientôt sur la plateforme ! Néanmoins, bien avant sa sortie, le film musical se trouve déjà empêtré dans une polémique.

Matilda : de quoi ça parle ?

Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire du long-métrage à venir, un point sur l'intrigue ! Comme son nom l'indique, le film narre l'histoire de la jeune et très maligne Matilda Verdebois. La fillette tranche nettement avec le commun des mortels : en cause, ses capacités intellectuelles plus que rarissimes. Sans l'aide de personne, Matilda s'éduque et, à seulement cinq ans, l'enfant a d'ores et déjà parcouru les classiques de la littérature anglo-saxonne. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, les géniteurs de la jeune fille ne se satisfont pas de ses talents. Injustes et cruels, ils passent leur temps à se moquer de la pauvre enfant. Cette dernière ne partage donc pas grand-chose avec ses parents. Sa mère est obsédée par le loto tandis que son père revend des voitures volées...

Matilda ©Netflix

Si sa vie ne fait pas rêver, Matilda a espoir que les choses changent quand elle rentre finalement à l'école primaire. Peu de temps après la rentrée scolaire, son enseignante remarque ses dons. Elle demande immédiatement son passage dans une classe supérieure. Mais c'était sans compter sur Mlle Legourdin, la directrice de l'établissement. La gérante des lieux refuse catégoriquement. Selon elle, Matilda n'est rien d'autre qu'une menteuse et une effrontée. Des propos qui ne sont pas sans rappeler ceux des parents de la fillette ! Comme à son habitude, Roald Dahl propose un ouvrage qui s'adresse avant tout aux enfants et adolescents. En effet, les personnages adultes ne sont, à l'exception de l'institutrice de Matilda, pas vraiment sympathiques ! Un parti pris qui n'est pas sans rappeler Les Désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, récemment adapté par Netflix.

Le costume de la honte

La comédie musicale s'est dévoilée dans une bande-annonce qui n'a visiblement pas plu à tout le monde, ce n'est rien de le dire ! Ainsi, au travers du trailer, on découvre l'excellente Emma Thompson dans le rôle de la terrible Mademoiselle Legourdin. Seulement, pour l'occasion, la comédienne porte un "fat suit" - comprenez une combinaison et des prothèses censées la rendre plus forte à l'écran. À noter que ce procédé courant est de plus en plus critiqué ! Sur Twitter, nombre d'internautes sont montés au créneau pour s'indigner de ce procédé jugé "grossophobe". Mais l'affaire ne s'arrête pas là ! La célèbre émission de radio Good Morning Britain s'est elle aussi emparée du sujet, se montrant tout aussi critique que les internautes. Une confrère du journal Metro a par ailleurs déclaré :

Je doute fortement que tout acteur et actrice qui porte le poids d'un costume comme celui-ci connaisse la douleur de ne pas trouver de vêtements qui lui vont.

Pour le moment, la plateforme au logo rouge n'a pas réagi aux critiques. Cette polémique n'est pas sans rappeler celle qui a entouré la sortie de la dernière saison en date d'American Crime Story. Ainsi, la comédienne Sarah Paulson, qui prête ses traits à la fausse adjuvante de Monica Lewinsky dans la série, a essuyé moult commentaires négatifs en raison du fat suit qu'elle portait. L'actrice avait admis qu'elle regrettait de n'avoir pas plus réfléchi à ce que la chose entraînait :

Aurais-je dû refuser le rôle ? Telle est la question.

Matilda sera disponible dès le 2 décembre 2022 sur Netflix.