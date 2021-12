Matilda : que devient l'actrice Mara Wilson ?

Enfant star des années 1990, apparue notamment dans "Madame Doubtfire" et "Matilda", Mara Wilson a ensuite complètement disparu des écrans. Que devient-elle aujourd'hui ?

Mara Wilson : l'enfant star des années 90

Née le 24 juillet 1987 à Los Angeles, Mara Wilson a marqué les esprits dans les années 1990. En effet, la jeune actrice apparaît dans trois films cultes de cette décennie : Madame Doubtfire en 1993, Miracle sur la 34ème rue en 1994, et Matilda en 1996. Dans ce dernier, mis en scène par Danny DeVito, elle interprète le personnage principal. Une petite fille surdouée aux pouvoirs magiques, née dans la mauvaise famille et rejetée par la directrice de son école. Très vite, elle se sert de sa télékinésie pour se faire sa place et être enfin acceptée.

Matilda © Tristar Pictures

Le film est une adaptation du roman éponyme de Roald Dahl publié en 1988. Pour sa prestation, Mara Wilson est récompensée du YoungStar Award en 1997. Elle n'avait alors que 10 ans.

Que devient la jeune actrice de Matilda ?

Alors que sa carrière semblait lancée, elle disparaît peu à peu des écrans après la sortie de Matilda. En 1997, elle est à l'affiche du film La guerre des fées puis ne fait que quelques apparitions dans des séries TV. En 2016, elle prête sa voix à un personnage de BoJack Horseman pour 4 épisodes.

La guerre des fées © Universal Pictures

Désormais âgée de 34 ans, Mara Wilson se consacre désormais à une carrière d'écrivaine. En 2016, elle publie un livre baptisé Where Am I Now ? : True Stories of Girlhood and Accidental Fame dans lequel elle revient notamment sur ses années de célébrité, et comment cela l'a affectée en tant qu'enfant.

Dans une interview datant de 2016, elle expliquait qu'après Matilda, elle avait ressenti le besoin de s'éloigner des plateaux de tournage en raison d'une certaine lassitude.

Si elle a disparu des écrans, Mara Wilson est néanmoins très présente sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où elle partage son quotidien. En mars dernier, elle avait notamment posté une vidéo d'elle, faisant une surprise à Daisy Ridley lors d'une interview. L'interprète de Rey dans Star Wars avait confié que Matilda était son film préféré...