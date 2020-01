Matrix 4 : au tour d’une actrice de Sense8 de rejoindre le casting

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Il semblerait que Lana Wachowski veuille ramener quelques acteurs présents de sa défunte série « Sense8 », au sein du 4ème volet de « Matrix ». En effet, après Toby Onwumere et Max Riemelt, c’est au tour de l’actrice mexicaine Eréndira Ibarra d’intégrer le casting de l’un des blockbusters les plus attendus de l’année 2021…

Plus les semaines avancent, plus les noms attachés au projet Matrix 4 s’ajoutent. Et le dernier en date n’est autre qu’Eréndira Ibarra. Mais qui est cette jolie actrice mexicaine de 34 ans ? Débutant dans plusieurs telenovelas mexicaines au début des années 2010 (Capadocia, Las Aparicio, Infames…), elle accède à la célébrité internationale à partir de 2015. Présente dans les saisons 1 et 2 de Sense8 dans le rôle de Daniela Velázquez, elle a plus tard joué dans les séries Ingobernable et El Candidato. Ces deux séries mexicaines sont d’ailleurs produites respectivement par deux plateformes de streaming : Netflix et Amazon Prime…

Pour rappel, Matrix 4 est réalisé par Lana Wachowski seule. En effet, sa soeur Lily ne se joindra pas au projet. Ce sera ainsi la première fois que les deux soeurs ne seront pas associées ensemble à l’élaboration d’une fiction. La réalisatrice dirigera et coécrira le scénario avec Aleksandar Hemon et David Mitchell. Cela n’est pas très étonnant, étant donné que les 2 scénaristes ont travaillé avec elle sur Sense8. Par ailleurs, Lana avait adapté le roman de Mitchell : il s’agissait du film Cloud Atlas. A la production, la co-cinéaste de la saga Matrix s’entoure encore une fois de personnalités qu’elle connait déjà puisqu’il s’agit de Grant Hill. En effet, ce dernier avait produit les opus Matrix Reloaded et Matrix Revolutions.

Au casting, Ibarra rejoindra des acteurs emblématiques de la saga Matrix tels que Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss et Jada Pinkett-Smith. En plus de ses anciens partenaires de Sense8 comme Toby Onwumere et Max Riemelt, l’actrice collaborera également avec des nouveaux arrivants dans la franchise. Ainsi, on retrouvera Jessica Henwick, Neil Patrick Harris et Yahya Abdul-Mateen II qui pourrait incarner un jeune Morpheus. Enfin, il est à noter que Lambert Wilson pourrait reprendre son rôle de Mérovingien ! Tout dépendra de son planning…

Matrix 4 sortira dans nos salles le 21 mai 2021.