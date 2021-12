Matrix 4 : découvrez les premières réactions de la presse

"Matrix Resurrections" sortira dans les salles le 22 décembre, mais le film a déjà été montré à la presse. Les premiers avis sont tombés sur les réseaux sociaux. Et sans surprise, on y trouve des opinions très différentes.

La résurrection de Matrix

En 1999 les Wachowski nous retournaient le cerveau avec le génial Matrix. Dès ce premier opus, le duo nous en mettait plein les yeux avec des séquences d'action mythiques à base de bullet time, et remettaient en question la réalité en faisant de notre monde une simulation virtuelle appelée la "Matrice". Deux suites sont arrivées en 2003 pour former une trilogie passionnante et complexe en dépit de défauts évidents. Près de 20 ans après, la saga revient avec Matrix Ressurrections, un quatrième film dirigé cette fois uniquement par Lana Wachowki.

Matrix Resurrections ©Warner Bros.

C'est donc le retour de Neo, des années après les événements de Matrix Revolutions. Pour l'occasion, Keanu Reeves reprend son rôle, tout comme Carrie-Anne Moss en Trinity. Concernant Morpheus, Laurence Fishburne laisse sa place à Yahya Abdul-Mateen II. Un choix étonnant, mais bel et bien justifié dans ce Matrix 4...

Les premiers avis de la presse

Le film a été montré à la presse française et à l'étranger. Après la fin d'embargo, les premiers retours ont pu apparaître sur les réseaux sociaux (en attendant les critiques, elles, toujours sous embargo). Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les avis divergent. Pour certains, le film est une réussite, fidèle à la saga, pas forcément parfait et bien partie pour diviser, mais un grand film tout de même.

Pour d'autres, en France comme aux Etats-Unis, ce Matrix 4 tombe trop dans le fan-service avec beaucoup d'idées réchauffées.

Certains sont encore plus négatifs, comme ce journaliste qui trouve l'exposition trop longue et idiote avec des scènes d'action trop saccadées à la manière des films Jason Bourne.

Une action également remise en cause ici, ainsi que la maigreur des personnages malgré l'intérêt du caractère meta du film.

Enfin, pour Scott Menzel, Matrix 4 est tout simplement "l'un des films les plus décevants de l'année". Le journaliste y voit "un gâchis qui ternit l'héritage de la franchise", notamment à cause d'"une histoire qui n'a aucun sens".

De notre côté, nous rentrons dans la catégorie des avis positifs. Vous pourrez découvrir notre critique très prochainement. Et dans tous les cas, on vous invite à vous faire votre propre opinion en allant découvrir le film dans les salles le 22 décembre. Retrouvez ici la bande-annonce.