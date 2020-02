Matrix 4 : des nouvelles images de tournage donnent un indice sur l’intrigue

Vous avez aimé ? Partagez :

Le tournage de « Matrix 4 » a débuté à San Francisco et des images du plateau commencent à émerger partout sur le net pour nous en faire découvrir une partie. On peut aujourd’hui avoir un aperçu de certains passages du film dans deux vidéos amateurs.

La trilogie Matrix – et plus spécifiquement le premier épisode – a été un choc, avec ce melting-pot d’influences qui faisait se mêler un argument de science-fiction métaphysique avec des chorégraphies dignes des plus grands films d’arts martiaux. Les soeurs Wachowski ont mis leur sensibilité sur la table et ont accouché d’un objet qui, à son tour, a inspiré du monde. La trilogie a autant retourné des cerveaux avec son discours sur la perception du monde (la réalité n’est pas celle que l’on croit) qu’elle a impressionné nos rétines avec des grandes scènes d’action virevoltantes.

On peut citer l’affrontement final entre Néo et l’agent Smith dans le premier volet, la poursuite sur l’autoroute ou le virtuose affrontement entre Néo et les clones de Smith. Sans oublier la grande bataille de Sion dans Matrix Revolutions !

Quand on nous dit qu’un Matrix 4 va sortir, on attend au minimum que les nouvelles scènes d’action égalent les précédentes. On dira même qu’on en attend, en fait, plus ! Parce que l’époque a repoussé les limites du genre et on voit des tas de héros (dont Keanu Reeves en John Wick) au coeur de cascades époustouflantes. Alors, forcément, quand on voit des nouvelles vidéos, en provenance du plateau, qui nous teasent des grands moments de bravoure, on a le sourire aux lèvres. Le tournage en extérieur permet aux plus ou malins d’obtenir des images qui vont devenir virales avec l’aide des réseaux sociaux.

Des images des coulisses de Matrix 4

Dans la première vidéo, Néo et Trinity (Carrie-Anne Moss) se jettent dans le vide, du haut d’un immeuble. La personne qui filme est assez loin mais on pense deviner que les deux retrouvent leurs costumes de l’époque, avec ce noir dominant :

La seconde vidéo est moins spectaculaire puisqu’elle montre les mêmes personnages sur une moto tractée par un gros dispositif permettant de filmer :

On s’attardera dessus pour deux raisons. D’abord, elle permet de voir les coulisses d’un film et notamment comment se positionne l’équipe pour tourner ces plans. Puis, ensuite, on voit distinctement que Trinity a son costume, quand Néo est habillé comme un civil. Cet élément permet d’émettre une hypothèse sur le scénario. Après sa disparition, Néo serait repassé dans l’autre monde et, à nouveau, Trinity vient le chercher.

Reste cependant à savoir comment elle peut être en vie après les événements de Matrix Revolutions.

Matrix 4 est attendu le 19 mai 2021 dans nos salles.