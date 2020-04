Matrix 4 : deux réalisateurs majeurs du cinéma d'action sont impliqués dans le film

Deux réalisateurs très en vue du cinéma d'action ont révélé être impliqués dans "Matrix 4". Ces deux anciens cascadeurs ont déjà commencé à contribuer au film avant la pandémie, et reprendront leur rôle une fois le tournage repris. Ils épauleront ainsi Lana Wachowski pour les séquences d'action.

Les deux anciens cascadeurs devenus réalisateurs, Chad Stahelski et David Leitch, ont révélé s’être vus confiés un rôle dans le futur Matrix 4. Dans un live organisé par Collider invitant les deux hommes à évoquer leurs récents et futurs projets, ils ont teasé leur implication dans le film de Lana Wachowski.

Chad Stahelski et David Leitch avaient déjà tous les deux eu un rôle à jouer dans la trilogie originale Matrix. Ils faisaient partie de l’équipe de cascadeurs chargée de mettre en scène les impressionnantes cascades du film. Chad Stahelski était même la doublure de Keanu Reeves. Depuis, les deux cascadeurs se sont transformés en réalisateurs encensés pour les incroyables séquences d’action que contiennent leurs films. Pour leur première expérience derrière la caméra, ils avaient signé John Wick, porté par l’acteur que Chad Stahelski doublait. Ce dernier s’est ensuite occupé d’en faire deux suites, toujours aussi appréciées du public et des critiques. Il devrait revenir aux commandes du quatrième opus. Quant à David Leitch, il a depuis réalisé Atomic Blonde, Deadpool 2 et Hobbs & Shaw.

Chad Stahelski et David Leitch engagés pour superviser les scènes d’action de Matrix 4

Chad Stahelski a d’abord évoqué le scénario du film, assurant qu’il est « incroyablement fun ». Il a parié que les fans allaient l’apprécier, en terminant par un message plein de mystère: « Je pense que si vous êtes un fan de la trilogie originale, vous allez adorer ça. On revient avec une vengeance. »

Chad Stahelski a ensuite évoqué le rôle que lui et son compère occuperont sur le prochain film, assurant qu’il serait juste conceptuel, et non en charge d'une seconde équipe au sens strict. Lana Wachowski compte en effet réaliser les scènes d’action elle-même, plutôt que de laisser quelqu’un d’autre le faire à sa place :

Il s’agira plutôt d’aider sur la création de certaines chorégraphies. Ce qui rend Lana si incroyable est qu’elle réalise ses propres scènes d’action.

L’ancien cascadeur a aussi révélé que la plupart des membres du nouveau film étaient déjà à l’œuvre sur ceux de la trilogie originale, évoquant par la même occasion une séquence filmée avant l’arrêt du tournage: « C’est super de pouvoir revoir beaucoup de membres de l’équipe. On a terminé une séquence à San Francisco avant que la pandémie ne commence. »

La présence des deux spécialistes des cascades sur le plateau du film, en plus de l’expertise de Lana Wachowski sur le sujet, promet ainsi des scènes d’action spectaculaires dans Matrix 4. La sortie du film est prévue pour le 19 mai 2021.