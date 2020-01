Matrix 4 : Hugo Weaving ne reviendra pas en Agent Smith

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Nous sommes toujours dans un flou immense sur ce que va pouvoir raconter ce « Matrix 4 ». Une partie du casting original sera de retour mais certains manqueront à l’appel. C’est le cas d’Hugo Weaving, inoubliable en Agent Smith, qui a confirmé qu’il ne sera pas de la partie.

Ce Matrix 4 aura été une rumeur pendant des années et c’est en 2019 que le projet est devenu une réalité. Depuis son annonce, tout va très vite, sans de visibles accrocs. On ne peut pas dire qu’on sait spécifiquement de quoi va parler le scénario, bien qu’on se doute qu’il sera question du retour de Néo étant donné que Keanu Reeves sera au casting. Carrie-Anne Moss a aussi accepté de reprendre son rôle de Trinity, pendant que Jada Pinkett Smith continuera de s’illustrer en Niobe. Dernièrement, Lambert Wilson a lâché qu’il avait été approché par la Warner pour être dans le film car le Mérovingien serait dans le script. Mais il ne sait pas s’il pourra le faire à cause d’un emploi du temps déjà bien rempli.

La vieille garde n’étant pas suffisante, une armée de recrues l’accompagnera. C’est ainsi que Jessica Henwick, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Eréndira Ibarra et Max Riemelt auront tous l’opportunité d’apporter leur pierre à l’édifice. Pas la moindre information n’est sortie sur les possibles rôles de chacun, nous laissant, comme d’habitude, dans l’attente.

Des absents dans Matrix 4

Pour que la fête soit totale, il manque quelques habitués. Laurence Fishburne, en premier lieu, qui ne semble pas être dans le scénario. À moins qu’une surprise avec son personnage soit en préparation (Un caméo ? Une version plus jeune ?). On se demandait aussi ce qu’il allait advenir d’Hugo Weaving, le fameux Agent Smith, antagoniste redoutable de la trilogie. Lors d’une interview pour Time Out, l’acteur a douché nos espoirs, confirmant qu’il ne serait pas dans le film.

C’est malheureux mais en fait, j’ai eu cette offre [Pour la pièce The Visit] et ensuite l’offre est venue pour Matrix, donc je savais que c’était en train de se faire mais je n’avais pas de date. Je pensais que je pouvais faire les deux et il a fallu huit semaines pour déterminer si les dates allaient fonctionner – je n’ai rien accepté entre temps. J’étais en contact avec Lana Wachowski, mais à la fin, elle a décidé que les dates ne collaient pas. Nous avons donc triés les dates, puis elle a en quelque sort changé d’avis. Ils avancent sans moi.

Nous ne sommes donc pas passés loin de son retour puisque la réalisatrice et co-scénariste avait l’intention de l’inclure dans cette histoire. De quelle manière ? C’est une bonne question. Mais avec ce casse-tête sur les emplois du temps, on peut se dire qu’elle aurait eu besoin de l’acteur durant une certaine durée, ce qui sous-entend qu’il avait une présence accentuée dans le scénario. Un autre méchant a dû être trouvé entre temps, ou une alternative narrative qui permet de raconter les mêmes choses sans passer par l’utilisation de ce personnage iconique. Ceux qui rêvaient d’un nouvel affrontement épique pourront remballer leurs espoirs…

La production de Matrix 4 débutera dans les prochaines semaines. La date de sortie française est prévue le 19 mai 2021.