Matrix 4 : Keanu Reeves donne des nouvelles infos sur l’intrigue

Si "Matrix 4" est l’un des films les plus attendus à venir, on ne sait encore rien sur son intrigue. Mais Keanu Reeves a donné quelques détails sur le nouvel opus de la saga. Le long-métrage de Lana Wachowsky est attendu pour le 30 mars 2022 dans les salles.

Lana Wachowski redonne vie à une saga culte avec Matrix 4

Avec Matrix 4, Lana Wachowski va offrir un nouvel épisode à une saga devenue culte dès la sortie de son premier opus. Matrix raconte le combat de Neo, un homme qui travaille dans un bureau et découvre soudainement que la Terre est peuplée de créatures mécaniques qui contrôlent le monde virtuel dans lequel les humains travaillent. Approché par un homme mystérieux du nom de Morpheus, Neo apprend qu’il est sans doute l’élu, celui qui pourra libérer l’humanité. S’engage alors une guerre entre les humains et les machines au service de la Matrice…

Devenu instantanément culte à sa sortie, Matrix était porté par Keanu Reeves dans le rôle de Neo, Carrie-Ann Moss dans celui de Trinity et Laurence Fishburne dans celui de Morpheus. Le redoutable Agent Smith y était interprété par Hugo Weaving tandis que Joe Pantoliano y jouait Cypher. Le film de 1999 avait été suivi de Matrix Reloaded et Matrix Revolutions, et on pouvait penser à l’époque de la sortie du troisième opus que l’histoire de Neo était terminée. Mais c’était sans compter sur Lana Wachowski, la coréalisatrice de la trilogie originale avec sa sœur Lilly, qui a décidé d’offrir une nouvelle aventure aux principaux personnages de l’univers qu’elle a co-créés.

Keanu Reeves promet que Matrix 4 sera « inspirant » pour le public

Alors que le nouveau volet de la saga Matrix est l’un des films les plus attendus à venir, on ne sait pour le moment que très peu de chose sur son intrigue. Mais Keanu Reeves, actuellement à Berlin pour le tournage du film, qui a repris après avoir été mis en pause à cause du coronavirus, est apparu à distance dans l'émission de la BBC The One Show. Et l’acteur a donné quelques infos sur le film.

D’abord interpellé sur le sort de son personnage à la fin de Revolutions, il a reconnu que les choses « semblaient mal embarquées pour Neo », avant de promettre que « tout serait révélé » dans le nouveau film. Reeves a ainsi confirmé que Matrix 4 ne sera pas un préquel, mais bien une suite. Il a ensuite donné un petit peu plus de détails sur le film :

On a une scénariste et réalisatrice formidable, Lana Wachowski, et elle a écrit un magnifique scénario qui est une histoire d’amour. C’est inspirant. C’est une autre version, un appel à une prise de conscience et il y a de super séquences d’action.

Si l’on n’en sait pas beaucoup plus sur l’intrigue du film, on sait donc qu’il s’agira d’une histoire d’amour. On verra ce que cela signifie plus concrètement, et ce que Reeves veut dire par « un appel à une prise de conscience ». On peut espérer voir un film aux thèmes qui résonneront avec le monde actuel.

Neil Patrick Harris s’exprime aussi sur Matrix 4

Au contraire de l’intrigue, on connait depuis un moment le casting de Matrix 4. Keanu Reeves ne sera pas le seul acteur de la trilogie originale à revenir. On pourra y revoir Carrie-Ann Moss en Trinity, ainsi que Jada Pinkett-Smith dans la peau de Niobe et Lambert Wilson dans celle du Mérovingien.

Quant aux nouveaux venus dans la saga, on y verra Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Priyanka Chopra, Jessica Henwick, Ellen Hollman et Yahya Abdul-Mateen II. Parmi eux, Neil Patrick Harris a aussi chanté les louanges de la cinéaste aux manettes, et a révélé au cours d’une interview pour The Hollywood Reporter un changement dans l’esthétique de Matrix 4 par rapport à celle de ses précédents films :

Je pense qu’elle a une super énergie inclusive et son style a changé visuellement de ce qu’elle avait fait à ce qu’elle fait en ce moment.

Les propos de Harris sont intéressants car l’une des raisons du succès de la trilogie originale Matrix était leur esthétique. Wachowski prend donc un risque en le changeant, mais on peut supposer qu’elle sait ce qu’elle fait.