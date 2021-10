Matrix 4 : Keanu Reeves donne tout sur le tournage à Paris

Actuellement à Paris pour le tournage de "John Wick : Chapitre 4", l'acteur Keanu Reeves a été aperçu en plein Montmartre, au pied du Sacré-Coeur. Des vidéos le montrent en plein tournage d'une séquence et en train de faire honneur à sa réputation de star la plus sympathique du monde.

John Wick 4 : l'assassin le plus cool bientôt de retour

On pourra bientôt retrouver Keanu Reeves sur les écrans dans le rôle qui l'a rendu mondialement célèbre, celui de Neo dans la saga Matrix. C'est en effet ce 22 décembre 2021 que sortira dans les salles Matrix Resurrections de Lana Wachowski. L'acteur y fait son grand retour, accompagné notamment par Carrie-Anne Moss. Mais en ce moment, c'est une autre franchise qui fait parler d'elle, avec le tournage de son quatrième opus à Paris. En effet, Keanu Reeves est actuellement dans la capitale française pour tourner John Wick : Chapitre 4, et il a été aperçu à Montmartre, au pied du Sacré-Coeur.

John Wick : Parabellum ©Metropolitan Export

De l'action et du travail !

Grâce à deux vidéos mises en ligne sur Twitter par Alex Canastra, on peut voir Keanu Reeves aka John Wick aka Baba Yaga aka Jardani Jovonovich aka l'acteur le plus cool du monde tourner une scène où il semble en fuite et blessé. On croise les doigts pour que ce soit l'issue d'une course-poursuite comme la franchise en a le secret. Et qui pourrait mettre à profit la beauté et le caractère unique des rues étroites et iconiques de Montmartre.

La légende Keanu Reeves se nourrit de ses exploits à l'écran, mais aussi pour le comportement invariablement sympathique qu'il affiche à la ville. Star de cinéma, icône planétaire, sa propre renommée ne semble pas lui être monté à la tête puisque l'acteur, dans une deuxième vidéo tournée au même endroit, participe à déplacer le matériel nécessaire au tournage. Loin du cliché de l'acteur diva qui s'enfermerait dans sa caravane, Keanu Reeves met les mains dans le cambouis et donne donc de sa personne aussi derrière la caméra.

On devine que l'équipe de tournage se trouve rue Foyatier, où sont les escaliers qui longent le funiculaire et grimpent jusqu'à la Basilique du Sacré-Coeur. L'endroit idéal pour tourner une séquence centrale d'action voire une scène finale, en surplomb de Paris... Pour ceux qui souhaiteraient en voir plus, le compte instagram keanucreeves.fanpage a aussi diffusé quelques images. John Wick : Chapitre 4 est attendu dans les salles françaises le 25 mai 2022.