Matrix 4 : la guerre s'annonce dans un nouveau trailer spectaculaire

Warner Bros Studios vient de dévoiler la bande-annonce finale de « Matrix Resurrections ». De nouvelles images qui promettent un film explosif, captivant, impressionnant et dans la veine directe des précédents opus. Sortie attendue le 22 décembre.

Matrix : une saga emblématique

En 1999, Lana et Lilly Wachowski mettent en scène l'un des plus grands films d'anticipation de leur génération : Matrix. Porté par Keanu Reeves, Laurence Fishburne et Carrie-Anne Moss, le long-métrage raconte comment un groupe de résistants décide de sortir de leur torpeur et de la matrice pour affronter les machines qui ont pris le contrôle du monde. Rapidement, Matrix s'est imposé comme une référence. Le film est récompensé par 4 Oscars et rapporte plus de 466 millions de dollars de recettes pour un budget de 63 millions.

Matrix Resurrections ©Warner Bros Studios

Suite à cet immense succès, la Warner décide de donner son feu vert pour deux autres films. En 2003, les sœurs Wachowski sortent coup sur coup Matrix Reloaded et Matrix Revolutions. Même si ces deux suites sont moins portées aux nues par les critiques, elles rapportent tout de même plus de 1,1 milliard de dollars de recettes au box-office.

La dernière pierre à l'effigie ?

Presque vingt ans après la fin de la trilogie, Lana Wachowksi, cette fois en solo, a décidé de mettre en scène un quatrième opus intitulé Matrix Resurrections. L'occasion de se plonger une nouvelle fois dans la matrice. Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss sont tous les deux de retour, tandis que le reste de la distribution se compose notamment de Neil Patrick Harris, Jessica Henwick ou encore Yahya Abdul-Mateen II qui succède à Laurence Fishburne dans la peau de Morpheus.

Matrix Resurrections ©Warner Bros Studios

À quelques jours de la sortie du film, attendu le 22 décembre prochain, Warner Bros vient de publier la bande-annonce finale du long-métrage. Comme dans les précédents trailers, les spectateurs retrouvent Neo et Trinity dont les mémoires sont défaillantes. Petit à petit ils vont s'éveiller et s'opposer une nouvelle fois aux machines en changeant leur destin et en sortant de la matrice. La bande-annonce s'axe une nouvelle fois sur la nostalgie et sur son rapport à la trilogie originelle. Cette nouvelle bande-annonce met également l'accent sur les séquences d'action qui promettent d'être explosives. De nouvelles images qui font encore un peu plus monter la hype !