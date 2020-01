Matrix 4 : Lambert Wilson de retour en Mérovingien ?

Vous avez aimé ? Partagez :

Personne ne comprend vraiment comment « Matrix 4 » va faire suite à la trilogie existante. Plusieurs personnages vont revenir, y compris sûrement le Mérovingien. Lambert Wilson pourrait reprendre ce rôle mais encore faut-il qu’il trouve le temps de le faire…

On commence à bien voir se dessiner le casting de Matrix 4. À défaut d’en savoir plus sur le scénario, on voit les recrues rejoindre le navire les unes après les autres. Parlons d’abord des anciens, Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, qui reprendront les rôles de Noé et Trinity. Toujours aucune nouvelle de Laurence Fishburne, son personnage n’étant peut-être pas nécessaire dans ce que veut raconter Lana Wachowski, aux commandes sans sa sœur pour co-signer le scénario et gérer la mise en scène. Jada Pinkett Smith a aussi été annoncée en discussion pour être de cette aventure mais rien n’est venu encore affirmer que Niobe serait présente. Chez les nouveaux, Jessica Henwick, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Toby Onwumere et Max Riemelt sont tous à bord dans des rôles indéfinis.

Le Mérovingien attendu dans Matrix 4

Ce beau monde pourrait accueillir aussi Lambert Wilson ! L’acteur était au casting des épisodes 2 et 3 dans la peau du Mérovingien. Nos confrères d’Allociné annoncent que le Français a été contacté par la Warner et Lana Wachowski pour reprendre son rôle. Une place lui serait réservée dans le scénario mais rien n’est encore signé parce que son emploi du temps pose problème. Il ne sait pas, avec ses futurs projets, s’il aura le temps de participer au tournage. Si l’équipe en charge de l’écriture a décidé de l’incorporer dans cette nouvelle histoire, c’est qu’il doit avoir des choses importantes à faire. En cas d’impossibilité liée à son agenda, il faudrait alors penser soit à réécrire l’histoire pour s’en débarrasser, soit trouver un autre acteur qui le remplacerait. Le second cas de figure serait quand même assez dur à justifier.

Le Mérovingien est un personnage très atypique, adepte des gros mots, qui revend des informations dans la Matrice. C’est lui qui détenait le Maître des clés, recherché par Néo. Il avait aussi enfermé ce dernier dans un monde parallèle lors du troisième opus. Son retour signifierait qu’il pourrait être à nouveau un intermédiaire dans la recherche d’un élément en particulier. Ou qu’il a quelque chose à voir avec la réapparition de Néo. On se demande également s’il sera accompagné de sa femme Perséphone, campée par Monica Bellucci. Pour mieux comprendre son rôle, il faudrait en savoir plus sur le scénario. Chose qui n’est pas encore à l’ordre du jour.

Le tournage de Matrix 4 aura lieu cette année et la date de sortie sur les écrans américains est fixée au 21 mai 2021.