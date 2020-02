Matrix 4 : Lambert Wilson sera dans le film

Vous avez aimé ? Partagez :

Le tournage de « Matrix 4 » a commencé à San Francisco et vous n’avez pas pu passer à côté de quelques images. Une partie de l’ancien casting revient pour cette suite et, après une période de doute, Lambert Wilson est confirmé de retour dans la peau du vulgaire Mérovingien.

À l’image de ce qu’il se passe derrière la caméra, une partie de la distribution vue dans la trilogie Matrix reviendra dans l’épisode 4. En effet, seule Lana Wachowski sera à la mise en scène, séparée de sa soeur. Sous sa direction, elle pourra compter sur Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, qui reviendront en Neo et Trinity. En revanche, pas de Laurence Fishburne. Le personnage de Morpheus ne doit cette fois pas avoir sa place, tout comme l’Agent Smith, absent. Hugo Weaving ne remettra pas sa paire de lunettes sur le nez pour embêter nos héros. En début d’année, Allociné avançait que Lambert Wilson avait été approché pour faire partie du projet. L’acteur français, qui était le Mérovingien, n’était pas contre un retour mais il fallait que son emploi du temps lui permette de prendre part aux prises de vue.

Lambert Wilson rejoint la distribution de Matrix 4

Nos confrères de Konbini relaient des informations de Paris Match pour annoncer que Lambert Wilson a effectivement signé pour être dans Matrix 4. Lana Wachowski avait besoin de lui dans ce scénario et le concerné a pu dégager le temps nécessaire afin de répondre à cette demande. Il pourra donc incarner encore une fois ce méchant si particulier, célèbre pour cette fameuse scène où il enchaîne à une vitesse fulgurante les insultes. Il avait donné du fil à retordre à Neo en ayant enfermé le Maître des clés. On ne sait pas à l’heure actuelle quelle sera son importance dans cette intrigue. Pas d’indication, non plus, sur la présence de Monica Bellucci, qu’on a vue camper sa femme Perséphone.

Tous les anciens vont assister à un renouvellement du casting. Beaucoup de recrues ont été engagées : Jessica Henwick, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Max Riemelt et Eréndira Ibarra, pour ne citer qu’eux. Pour finir, on n’oubliera pas de citer Jada Pinkett Smith, présente en Niobe. Rien n’est connu sur le scénario mais les différents aperçus du tournage permettent de voir quelques indices, et en particulier quelques scènes d’action.

Matrix 4 sortira le 19 mai 2021.