Matrix 4 : Laurence Fishburne donne son avis sur le film

Si Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss ont repris leurs rôles dans "Matrix Resurrections", Laurence Fishburne n’y a pas rejoué Morpheus. De longs mois après sa sortie, l’acteur a donné son avis sur le film.

Matrix Resurrections, un quatrième volet 18 ans plus tard

Dix-huit ans après Matrix Revolutions et vingt-deux ans après le premier film, Lana Wachowski dévoile en décembre 2021 le quatrième volet de l’une des sagas de science-fiction les plus célèbres du cinéma. Intitulé Matrix Resurrections, le long-métrage nous replonge dans l’univers aux réalités parallèles. On y retrouve Neo, aux prises avec une Matrice plus sophistiquée et plus puissante que jamais.

Neo (Keanu Reeves) - Matrix Resurrections ©Warner Bros.

Pour mettre en scène cette nouvelle histoire, Lana Wachowski a fait confiance à un casting composé de certains nouveaux venus dans l’univers Matrix. Mais elle a aussi rappelé les interprètes de personnages présents dans les premiers films. On a ainsi pu notamment revoir dans Resurrections Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss ou encore Lambert Wilson. En revanche, Laurence Fishburne n’y est pas présent. Mais, près d’un an après sa sortie, le célèbre interprète de Morpheus a donné son avis sur le long-métrage.

Laurence Fishburne partagé sur le film

Le comédien sera bientôt à l’affiche du nouveau long-métrage estampillé Netflix, L'École du bien et du mal. Et il était présent à l’avant-première pour le promouvoir. Variety a profité de cette occasion pour lui demander ce qu’il avait pensé du dernier volet de Matrix. Et l’acteur a donné une réponse contrastée :

Ce n’était pas aussi mauvais que ce à quoi je m’attendais, mais ce n’était pas aussi bien que ce que j’espérais.

Variety a ensuite demandé à Laurence Fishburne s’il aurait voulu faire partie de Resurrections. Et l’acteur a avoué que ce n’était pas le cas. Il ne semble donc avoir aucun regret de ne pas avoir été rappelé par Lana Wachowski pour rejouer Morpheus. On peut même penser qu’il s’estime heureux de ne pas en avoir fait partie, après le gros échec qu’a subi le film. En plus de son flop au box-office, de nombreux fans de la trilogie originale ont ardemment critiqué Resurrections lors de sa sortie…

Quoi qu’il en soit, les fans de Laurence Fishburne peuvent dès maintenant le retrouver dans L'École du bien et du mal. Réalisé par Paul Feig, le film est sorti ce mercredi 19 octobre sur Netflix.