Matrix 4 : Laurence Fishburne explique son absence

Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss reviennent pour "Matrix 4" mais il manque le troisième larron : Laurence Fishburne. L'interprète de Morpheus ne sera pas dans cette suite et il explique pourquoi. De quoi encore plus alimenter les théories sur un scénario dont on ne sait rien.

Un nouveau Matrix, plus de 15 ans après la trilogie

La trilogie Matrix est un gros morceau dans l'histoire de la science-fiction au cinéma, Lana Wachowski et Lilly Wachowski ont inventé une histoire qui défie notre conception de la réalité. Keanu Reeves campe Néo, un petit génie de l'informatique qui apprend que le monde dans lequel il vit n'est pas réel, mais une simulation. Avec l'aide de Morpheus, il va ouvrir son esprit et pénétrer dans la Matrice. Néo se révélera être l'élu des hommes pour mener la guerre contre les machines. Dans les suites Matrix Reloaded et Matrix Revolutions, il mènera ce combat jusqu'à son dénouement. On pensait l'histoire terminée, même si l'Oracle avait laissé entendre qu'un retour de Néo était possible. C'est ce qui va avoir lieu dans Matrix 4, que seule Lana Wachowski va réaliser. 17 ans après le troisième opus, on n'avait plus trop d'attente sur cette franchise. Peut-être que ce nouveau morceau va lancer quelque chose de plus grand. Qui sait ?

Un gros casting... Sans Laurence Fishburne

Que ce soit devant ou derrière la caméra, tout le monde ne revient pas. La moitié du duo des réalisatrices manque à l'appel et Laurence Fishburne ne sera pas non plus présent pour compléter le trio principal. Carrie-Anne Moss, elle, revient pour seconder Néo dans sa nouvelle quête. Choix qui pose quelques interrogations, sachant que Trinity est morte dans le troisième opus. Quoi qu'il en soit, on a vu avec des photos de tournage que les deux acteurs partageaient l'écran. Laurence Fishburne explique chez New York Magazine (via The Wrap) pourquoi il n'est pas dans Matrix 4 avec une raison toute simple :

Je n'ai pas été invité. Je leur souhaite bonne chance. J'espère que ça sera géniale.

Voilà qui est clair. Plus besoin d'espérer une apparition surprise, Lana Wachowski doit être partie sur une nouvelle histoire qui change un peu la mythologie en place. Concernant Morpheus, on a entendu pendant un moment que Yahya Abdul-Mateen II pourrait incarner le personnage en une version plus jeune. Une rumeur jamais confirmée à laquelle on peut adhérer mais, même là, comment expliquer que ça puisse être possible ? En sachant que ce quatrième opus sera bien une suite, on ne voit pas où pourrait être passé un personnage aussi important ! La possibilité de revoir Morpheus plus jeune se traduirait par des passages dans le passé. Ou par un high-concept qui motoriserait ce scénario.

Le mieux reste d'attendre un premier vrai synopsis et des informations officielles pour mieux comprendre dans quel sens va aller Matrix 4. On pourra se consoler, en attendant, avec ce que l'on sait sur le casting. Jada Pinkett Smith et Lambert Wilson sont reconvoqués pour continuer respectivement d'être Niobe et le Mérovingien. Pour le reste, de nouvelles recrues vont participer au projet. Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Eréndira Ibarra, Priyanka Chopra, Andrew Lewis Caldwell, Brian J. Smith, Max Riemelt et Ellen Hollman sont tous dans le coup. Sauf qu'on ne sait pas qui va interpréter qui.

Bien entamé avant la pause forcée à Hollywood à cause de la crise sanitaire, le tournage de Matrix 4 s'est stoppé comme tous les autres. Le film passe donc malheureusement par un report de sa date de sortie. Au lieu de le voir arriver sur nos écrans l'année prochaine, c'est carrément au 30 mars 2022 qu'il est désormais attendu.