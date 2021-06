Matrix 4 : le casting accueille une star supplémentaire

Pourquoi avoir attendu autant de temps pour relancer l'univers Matrix ? C'est une question que l'on se pose, alors qu'un quatrième épisode doit arriver à la fin de l'année et que "Matrix Revolutions" date d'il y a 18 ans. En attendant la fin d'année, on apprend qu'une autre star avait secrètement rejoint le casting.

Matrix 4 : 18 ans après, retournez dans la Matrice

La trilogie Matrix est un morceau culte du cinéma de science-fiction. Un nouveau film a été évoqué par des rumeurs et théories floues pendant des années, jusqu'à ce que le projet se concrétise avec l'annonce de Matrix 4 en 2019. Le duo de réalisatrices est amputé de sa moitié, avec seule Lana Wachowski de retour à la mise en scène. Devant la caméra, on retrouvera Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, ainsi que d'autres acteurs secondaires (Jada Pinkett-Smith, Daniel Bernhardt et Lambert Wilson). Matrix Revolutions avait annoncé dans son final que l'Élu pouvait revenir mais on ne sait toujours pas grand chose sur ce nouveau scénario.

On fait tout de même confiance à la réalisatrice pour ne pas faire n'importe quoi avec l'univers et nous offrir un prolongement logique, que ce soit sur la forme et le fond. Sans la crise sanitaire, le film serait déjà sorti dans les salles. Son arrivée sur les écrans français est maintenant arrêtée au 15 décembre prochain.

Un casting qui en jette

À défaut de réunir le trio original (Laurence Fishburne ne sera pas de la partie), Matrix 4 s'est constitué un alléchant casting : Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Priyanka Chopra, Jessica Henwick, Ellen Hollman et Yahya Abdul-Mateen II. Une belle brochette de talents qui nous réserve une autre surprise. Le press kit fourni par Warner Bros. révèle que Christina Ricci a elle aussi été engagée.

Rae (Christina Ricci) - Black Snake Moan ©Paramount Pictures

Une information qui arrive tardivement, car le tournage a déjà eu lieu. La production a réussi à préserver le secret pendant tout ce temps et se montre assez discrète à ce sujet en n'en disant guère plus sur la nature du rôle tenu par l'actrice. Comme depuis le début, on doit ronger notre frein en attendant d'avoir des éléments concrets sur la narration. Lana Wachowski fait un autre choix intéressant en allant chercher Christina Ricci. Populaire pendant les années 90 et révélée avec La Famille Addams, elle est aujourd'hui beaucoup moins présente sur les écrans. On se rappelle qu'elle a déjà tournée avec les Wachowski dans Speed Racer et qu'elle n'est donc pas totalement inconnue de la capitaine du navire.