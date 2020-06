Matrix 4 : le casting se dévoile dans de nouvelles images du tournage

L'acteur Keanu Reeves a été aperçu aux côtés de Carrie-Anne Moss et de Neil Patrick Harris sur le tournage de "Matrix 4" à Berlin. Ainsi, le nouvel opus de Lana Wachowski a donc repris sa production.

Matrix : une saga culte

En 1999, les frères (devenus sœurs) Wachowski frappent un grand coup. Ils réalisent un petit chef d’œuvre de la science-fiction d'anticipation avec Matrix. Une œuvre définitivement culte qui avait alors rapporté plus de 465 millions de dollars au box-office pour un budget de 63 millions. Un score largement suffisant qui a poussé Warner Bros a produire deux suites. Matrix Reloaded et Matrix Revolutions sont tous les deux sortis en 2003 et ont rapporté pratiquement 1,2 milliard de dollars. Maintenant, presque vingt ans plus tard, Warner lance la production d'un quatrième épisode.

Le tournage de Matrix 4 a repris

Keanu Reeves est de retour sur le plateau pour reprendre le tournage de Matrix 4. Comme toutes les productions hollywoodiennes le tournage de Matrix 4 avait été interrompu à cause de la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, le casting a repris le chemin des studios puisque la distribution du film a été aperçue à Berlin. Outre la présence de Keanu Reeves, ces photographies annoncent également les retours de Carrie-Anne Moss et de Neil Patrick Harris. Évidemment Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss vont reprendre leurs rôles respectifs de Neo et Trinity. Quant à Neil Patrick Harris on ne connaît pas encore son rôle puisque ce sera la première incursion de la star de How I met your Mother dans la franchise de science-fiction.

Sortie attendue en 2022

Matrix 4 est réalisé par Lana Wachowski, qui produit également le projet aux côté de Grant Hill. Elle a également signé le scénario en compagnie de Aleksandar Hemon et David Mitchell. Outre Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, les acteurs Jada Pinkett Smith et Lambert Wilson vont également reprendre leur personnage respectif. La distribution se complète de Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick et Priyanka Chopra dans des rôles encore tenus secrets. Le grand absent de cette réunion demeure Laurence Fishburne qui n'a pas encore été confirmé. Il semblerait que l'acteur ne soit pas désireux de revenir dans la peau de Morpheus. Matrix 4 sera bien une suite de la trilogie culte des Wachowski. Un retour aux sources presque 20 ans après la conclusion de cette franchise respectée. Le film est pour le moment attendu le 30 mars 2022 dans les salles obscures.