Matrix 4 : le titre du film donne un indice sur l'intrigue

La titre du quatrième film « Matrix » vient d'être dévoilé accidentellement par un membre de l'équipe. Une appellation dans la lignée des deux précédents opus, qui avaient comme noms « Reloaded » et « Revolutions » et qui donne un indice clair sur l'intrigue.

Matrix : une saga culte

En 1999, les Wachowski mettent en scène l'un des films de science-fiction les plus célèbres de tous les temps. Avec Matrix, ils révolutionnent tout simplement le genre. Porté par Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss et Laurence Fishburne, Matrix remporte 4 Oscars, et donnera suite à deux autres films, sortis tous les deux en 2003 : Matrix Reloaded et Matrix Revolutions. En tout, la trilogie a rapporté plus de 1,6 milliard de dollars de recettes au box-office.

Matrix Reloaded ©Warner Bros

Matrix 4 : découvrez le titre du film

Presque 20 ans après le dénouement de la trilogie originelle, Lana Wachowski décide de revenir à ses premières amours en mettant en scène Matrix 4. Tandis que le tournage s'est terminé en juillet dernier, le titre de ce nouvel épisode vient d'être partagé. Pendant un temps, tout le monde pensait que le film allait simplement s'appeler The Matrix. Pourtant, il semblerait que ce nouveau chapitre porte un nom dans la droite lignée de ses deux prédécesseurs. La maquilleuse Shunika Terry a en effet publié sur son compte Instagram une image d'un cadeau qu'elle a reçu (le post a depuis été supprimé). Sur l'étiquette du vêtement apparaît le titre du film : Matrix Resurrections comme l'atteste cette capture d'écran partagée sur Twitter :

Cette information vient donc clarifier les choses, et confirme que la saga va ramener certains personnages d'entre les morts (à commencer par Neo et Trinity). Certains fans pensent que ces deux personnages vont évoluer uniquement dans la matrice et qu'un nouveau casting sera développé dans le monde réel. Le reste de la distribution se compose notamment de Yahya Abdul-Mateen II, de Neil Patrick Harris ou encore de Priyanka Chopra. Le grand absent est Laurence Fishburne (Morpheus) qui, vraisemblablement, ne sera pas dans le film. Matrix Ressurections est attendu en salles le 22 décembre prochain (et simultanément sur HBO Max aux États-Unis).

Ce nom respecte en outre la tradition des précédents films en proposant un titre qui commence par la lettre R, pour s'inscrire dans une forme de continuité.