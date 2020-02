Matrix 4 : le tournage a débuté avec Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss

Lana Wachowski et son équipe entrent le vif du sujet avec les premiers jours de tournage de Matrix 4. Annoncée en milieu d’année dernière, cette suite s’est depuis constituée un solide casting. Jessica Henwick, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Eréndira Ibarra, Andrew Caldwell et Max Riemelt sont les recrues engagées par la réalisatrice pour apporter du sang neuf à l’univers. Mais qu’aucun n’envisage de prendre la place de Keanu Reeves et de Carrie-Anne Moss, car le duo sera de retour pour ce quatrième opus. Le corps de Néo avait été emporté à la fin de la bataille et Trinity était dans un très sale état, probablement morte. Savoir qu’ils sont tous les deux présents pour ce nouveau film fait naître des questions.

Le script co-écrit par Lana Wachowski, Aleksandar Hemon et David Mitchell est totalement gardé secret. Parmi les maigres éléments sortis, Lambert Wilson serait attendu pour être encore une fois le Mérovingien. Mais un emploi du temps chargé pourrait l’en empêcher. Celui qui retenait prisonnier le Maître des clés pourrait avoir un nouveau rôle primordial dans ce scénario.

Comme prévu depuis des semaines, le tournage de Matrix 4 vient de débuter en ce mois de février. Il n’a pas fallu attendre trop longtemps pour découvrir des premières images ! On peut apercevoir dessus Keanu Reeves et sa partenaire de jeu au milieu de l’équipe, en plein Chinatown à San Francisco.

🎥 #TheMatrix4 filming in #SanFrancisco! – Feb 5 2020

Matrix stars #KeanuReeves and #CarrieAnneMoss were spotted in #Chinatown today as they filmed scenes for the upcoming sequel

— Keanu Planet (@keanuplanet) February 5, 2020