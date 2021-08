Matrix 4 : Lilly Wachowski explique pourquoi elle n'est pas de retour

La date du 15 décembre 2021 commence à s'approcher et Warner n'a pas encore montré quoi que ce soit du quatrième Matrix. La promotion met du temps à démarrer mais on peut espérer voir enfin des premières images prochainement. Lors de la CinemaCon, une bande-annonce a été dévoilée. On a également appris à cette occasion que le titre était Matrix Resurrections. Un choix qui tombe sous le sens après la fin de Matrix Revolutions. Dans celle-ci, l'Oracle expliquait que Néo était voué à revenir un de ces jours.

Ça sera effectivement le cas, avec Keanu Reeves qui a accepté de reprendre son rôle mythique. Carrie-Anne Moss sera aussi de retour en Trinity, tout comme quelques personnages secondaires connus. En revanche, Laurence Fishburne ne figurera pas au casting. Du côté des recrues, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Priyanka Chopra, Jessica Henwick, Ellen Hollman et Yahya Abdul-Mateen II ou encore Christina Ricci seront de la partie.

Une belle distribution, qui a travaillé sous la direction de Lana Wachowski. À la différence de la trilogie, elle a été seule aux commandes, sans sa soeur Lilly. Une absence qui pose question et à propos de laquelle on a enfin des explications.

La principale concernée est passée au panel virtuel de la série Work in Progress lors de la dernière édition du Television Critics Association Summer Tour et elle a été questionnée sur son refus de travailler sur Matrix Resurrections. Elle n'a pas hésité à répondre longuement pour expliquer sa position, tout en évoquant des épreuves très personnelles :

Je sortais de ma transition et j'étais juste complètement épuisé parce que nous avions enchaîné Cloud Atlas et Jupiter Ascending, et la première saison de Sense8. Nous en sortions un et nous préparions l'autre. Donc, nous parlons de trois projets à plus de 100 jours de tournage. Et donc, en terminant et en étant complètement épuisée, mon monde était en train de s'effondrer, même si je sortais de ma coquille. J'avais donc besoin de temps loin de cette industrie. J'avais besoin de me reconnecter avec moi-même artistiquement et je l'ai fait en retournant à l'école et en me mettant à peindre.

Quand Lana a eu l'idée de faire un autre Matrix, nous avons eu forcément une discussion. Nous avons commencé à en parler au même moment où notre père et notre mère sont morts, à cinq semaines d'intervalle. Et il y avait dans cette idée quelque chose de l'ordre d'un retour en arrière. J'avais l'impression que j'allais revenir à quelque chose déjà fait par le passé et ce n'était pas attrayant. Je n'avais pas envie d'avoir traversé ma transition, le deuil de mes parents et des bouleversements dans ma vie pour revenir à quelque chose déjà fait auparavant.