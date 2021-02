Matrix 4 : Neil Patrick Harris donne des nouvelles du prochain opus

Le comédien Neil Patrick Harris qui rejoint la franchise « Matrix » à l'occasion du quatrième opus, vient de donner quelques précisions supplémentaires sur le tournage de ce « Matrix : Resurrections ».

Matrix : Resurrections

Matrix est une franchise culte. En 1999, les Wachowski mettent en scène un film de science-fiction iconique : Matrix. Ils révolutionnent tout simplement le genre avec cette œuvre devenue un classique indémodable. Porté par Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss et Laurence Fishburne, le premier épisode de la trilogie remporte 4 Oscars et plus de 466 millions de dollars de recettes au box-office. Face à ce succès, la Warner Bros a donné son feu vert pour deux autres épisodes : Matrix Reloaded et Matrix Revolutions. En tout, la trilogie a rapporté plus de 1,6 milliard de dollars.

Matrix ©Warner Bros Studios

Presque vingt ans après la conclusion de la trilogie, Lana Wachowski décide d'offrir un nouveau tour de piste à Neo et ses amis. Tandis que Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss sont de retour dans leurs rôles respectifs, le casting de ce nouveau film accueille de petits nouveaux comme Yahya Abdul-Mateen et Neil Patrick Harris. Intitulé Matrix : Resurrections, ce quatrième volet est attendu le 15 décembre prochain au cinéma.

Neil Patrick Harris rejoint la franchise Matrix

Pour le moment, nul ne sait quel rôle incarnera Neil Patrick Harris dans le prochain épisode de la saga Matrix. Mais le comédien est bien confirmé au casting du film. Lors d'une récente interview avec Variety, l'acteur a expliqué que Lana Wachowski avait une manière très particulière d'aborder son blockbuster. La star de How I met your mother a notamment été impressionnée par sa capacité à résister aux standards de ce type de film :

Le tournage ne donnait pas l'impression d'être énorme. Comme si Lana était dans son endroit idéal, filmant à la volée et à la lumière naturelle. Parfois, on restait assis pendant une heure à attendre que les nuages ​​se dissipent. Puis on filmait rapidement. On filmait certaines pages en 30 minutes... On pourrait penser qu'un film géant est 100% storyboardé et que nous suivons des plans à la lettre. Je pense qu'elle a vécu cela avant trois fois. Et je suppose qu'elle veut faire les choses à sa manière maintenant. C'est pas souvent qu'on a l'impression de faire quelque chose de gigantesque tout en étant dans une approche très intime.

Neil Patrick Harris ©Shawn Miller/Library of Congress.

Sans surprise, Lana Wachowski semble très impliquée dans son film, qui promet d'être dans la veine des précédents opus. Ça fait en tout cas assez plaisir de voir qu'à Hollywood, certains défendent encore un véritable savoir faire et une manière authentique d'aborder la fabrication d'un film. Même si le tournage a été reporté à cause de la pandémie de Covid-19, le film semble cette fois bien maintenu pour une sortie ce décembre.