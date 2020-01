Matrix 4 : Priyanka Chopra Jonas au casting ?

Vous avez aimé ? Partagez :

Sacré pari que de réveiller la franchise Matrix après des années d’absence. Encore plus avec une suite, dont on ne sait pas encore ce qu’elle veut raconter. À un rien du lancement du tournage, le casting pourrait accueillir Priyanka Chopra Jonas, l’actrice étant sur le point de monter à bord.

La trilogie Matrix aura parfois laissé quelques regrets, notamment avec les épisodes 2 et 3, mais sa trace dans l’histoire du cinéma contemporain n’est pas à remettre en question. Les Wachwoski ont inventé un univers qui fait se côtoyer tant d’influences et de thèmes. La licence était dans un sommeil profond depuis le milieu des années 2000, et même si des rumeurs au sujet d’un nouvel film revenaient parfois, rien n’était assez fiable pour qu’on y croit. Après tout, fallait-il qu’un Matrix 4 voit le jour ? La trilogie ne pouvait-elle pas en rester là ? Lana Wachowski en a décidé autrement et sera à la tête de cette suite. Si sa soeur manque à l’appel, la réalisatrice pourra compter sur une partie du casting original. Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss remettront le couvert en Néo et Trinity, sans qu’on ne sache comment cela est possible scénaristiquement. Pas de Morpheus, à priori, pour le moment, mais Jada Pinkett-Smith pourrait en être en Niobe et un doute persiste à propos de Lambert Wilson, convoité pour réutiliser son français le plus raffiné en Mérovingien !

Priyanka Chopra Jonas, la prochaine recrue de Matrix 4 ?

Le reste du casting ne comporte que des nouvelles têtes dans l’univers Matrix : Jessica Henwick, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff et un petit contingent en provenance de la série Sense8 (Toby Onwumere, Max Riemelt, Eréndira Ibarra). Il faudra bientôt ajouter Priyanka Chopra Jonas à cette liste puisque Variety annonce que l’actrice est toute proche du projet, dans la phase finale des négociations. À moins d’un désaccord de dernière minute, elle devrait être de la partie, sans qu’on ne sache (comme d’habitude) qui elle va interpréter. Ce nouvel ajout s’impose en harmonie avec les précédents, Lana Wachowski ayant visiblement décidé de se tourner vers des acteurs du petit écran pour seconder les anciens.

L’actrice d’origine indienne, Miss Monde 2000 et récemment mariée au chanteur Nick Jonas, est surtout connue à l’international pour son rôle principal dans la très moyenne série Quantico. Participer à Matrix 4 serait une référence un peu plus sérieuse sur son CV si elle veut aspirer à mieux à Hollywood. Le tournage du film débutera le mois prochain à San Francisco, pendant que la date de sortie reste arrêtée au 21 mai 2021.