Matrix 4 : Ugo Weaving revient sur son absence du film

"Matrix 4" est toujours en production et son tournage va bientôt reprendre. Ce sera néanmoins sans Ugo Weaving, qui jouait l'agent Smith dans la trilogie originale. Il donne des détails sur les raisons de son absence.

Matrix 4 : Neo-franchise

Matrix 4 est un film de science fiction de Lana Wachowski. Il s'agit de la suite de Matrix, Matrix Reloaded et Matrix Revolutions, une première trilogie terminée en 2003, écrite et réalisée avec sa sœur Lilly Wachowski. On y suit le réveil et le combat de Neo, un homme lambda qui travaille dans un bureau. Il découvre que la terre a été envahie par des créatures mécaniques qui génèrent un monde virtuel dans lequel les humains travaillent. Le fruit de ce dur labeur est transformé en énergie. Neo rencontre une bande de rebelles qui lui apprend qu'il est probablement l'élu, celui qui pourra contrôler et modeler à sa guise le monde virtuel. Une guerre se déclare donc entre humains et machines pour la possession de la terre.

A sa sortie, le premier film est un choc, autant dans son fond que dans sa forme. L'histoire est riche et propose un univers travaillé. Quand à la réalisation, elle est époustouflante, mettant le spectateur à genoux avec ses scènes utilisant le bullet-time. Les scènes de combat, chorégraphiées par Yuen Woo-ping, sont d'une rare maestria pour un long-métrage non-asiatique. Bref, le statut de "culte" est associé instantanément à Matrix. Ses deux suites eurent un peu plus de mal à convaincre, compliquant un peu trop l'intrigue et perdant les spectateurs dans des discours philosophiques beaucoup trop longs. Cette réserve n’empêchera pas la trilogie de rapporter 1,6 milliards de dollars au box office mondial.

On ne sait encore rien de l'intrigue du quatrième épisode, mais nous connaissons une partie du casting. Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris et Priyanka Chopra intègrent la franchise. Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith et Lambert Wilson reprendront leurs rôles. On remarque un premier absent de marque : Laurence Fishburne, qui ne reprendra pas son rôle de Morpheus. Et il n'est pas le seul à rester sur le carreau.

Ugo Weaving : l'agent trouble

Ugo Weaving incarnait dans la trilogie originale l'impitoyable Agent Smith, un programme envoyé dans la matrice pour arrêter Neo. Un ennemi aussi culte que le film qui n'apparaîtra pourtant pas dans Matrix 4. L'acteur s'en est expliqué à nos confrères de Coming Soon. La première surprise étant qu'il était au départ prévue au scénario de ce quatrième épisode ! Lana Wachowski souhaitait vraiment qu'il apparaisse à l'écran. Il y a même eu une lecture de scénario avec Reeves et Moss. Weaving confie qu'il était très emballé par certains passages, beaucoup moins par d'autres. Pourtant, alors que Warner donne le feu vert au projet, il accepte de revenir.

Il a néanmoins un engagement précédent avec le Théâtre national de Londres entre novembre 2019 et avril 2020. Il se met d'accord avec la réalisatrice pour tourner ses scènes à partir de mai 2020. Les négociations financières commencent alors entre l'acteur et la production. Et puis, coup de tonnerre pour l'acteur ! Wachowski l'appelle et lui annonce qu'il ne fera finalement pas partie du projet. Sachant qu'il avait 4 mois de tournage de prévu, son rôle devait pourtant être assez conséquent en temps de présence à l'écran. Mais la réalisatrice avait peur que son engagement avec le théâtre londonien mette le tournage en péril. L'acteur est bien sûr déçu par cette décision, lui qui aurait bien aimé repartager les plateaux avec Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss.

Matrix 4 : agent trop cher ?

Comme on ne sait encore rien du scénario, il est difficile de savoir si l'éviction de Weaving signifie l'absence de l'agent Smith au scénario ou tout simplement un recasting. Nouvel ennemi ou nouvel acteur ? Nous avons presque deux ans pour nous amuser avec toutes les théories possibles. Matrix 4 est en effet attendu pour le 30 mars 2022 dans les salles obscures.