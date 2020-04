Matrix 4 : un acteur iconique du premier film veut absolument revenir

Joe Pantoliano a exprimé son envie de vouloir revenir à tout prix dans le quatrième film de la saga "Matrix", normalement prévu pour l’année prochaine. L’acteur a même contacté Lana Wachowski, qui réalisera le film, pour lui pitcher des idées pour son personnage, Cypher.

Les détails sur Matrix 4 arrivent au compte-goutte. Alors que la production du film a dû être arrêtée à cause du coronavirus et que l’intrigue est inconnue, on sait par exemple que Lana Wachowski sera de retour à la réalisation, ainsi que quelques membres de la distribution originale. En revanche, Joe Pantoliano, l’interprète de Cypher dans le premier film, ne fait pas partie de ceux qui devraient revenir.

Malgré cela, l’acteur a révélé dans une interview pour Cinema Blend qu’il veut absolument retrouver son costume de Cypher. Il a même personnellement envoyé un message à Wachoswki pour lui pitcher quelques idées sur la façon dont son personnage pourrait faire son retour.

Pantoliano connaît bien Wachowski puisqu’ils ont régulièrement collaborés ensemble au cours de leurs carrières respectives. Ils ont ainsi fait Bound, un thriller sorti en 1996 avant le premier Matrix, et l’acteur est plus récemment apparu dans la série Netflix Sense8.

Un retour de Pantoliano dans Matrix 4 peu probable

Malgré cela, l’acteur a lui-même avoué qu’il n’avait pas reçu de réponses à ses propositions envoyées à la réalisatrice pour son personnage. Le scénario du film étant vraisemblablement déjà fini, l’acteur ne se voile malgré tout pas la face, puisqu’il a aussi déclaré : « Je doute qu’ils me ramènent. »

Le retour de Cypher paraîtrait en effet surprenant, puisque le personnage est mort dans le premier film après avoir rempli un rôle bien précis. Il avait été écrit pour tester la foi de Trinity, et pour montrer que certains préfèreraient l’illusion de la réalité simulée par la Matrice que la réalité. Le personnage mourait ensuite vers la fin du film.

Même si Keanu Reeves et Carrie Anne-Moss reviendront dans la peau de Neo et Trinity malgré leur mort dans le dernier film, le personnage de Cypher n’est donc pas indispensable à l’histoire du nouveau long-métrage.

Alors que l’acteur est récemment revenu dans une autre des franchises dans laquelle il jouait, en interprétant de nouveau le capitaine Howard dans Bad Boys 3, son retour dans Matrix 4 semble donc peu probable.

Il devrait donc faire partie des membres du casting original à ne pas revenir, tout comme Laurence Fishburne. En revanche, outre Reeves et Anne-Moss, Jada Pinkett-Smith reprendra son rôle de Niobe tandis que Lambert Wilson retrouvera vraisemblablement le costume du Mérovingien.

Du côté des nouveaux venus, Neil Patrick Harris a été annoncé l'année dernière à l'affiche du film dans un rôle encore inconnu, tout comme Jonathan Groff. Priyanka Chopra Jonas a elle été annoncée en discussions finales pour rejoindre la production, mais là encore on ne connaît pas le personnage qu'elle interpréterait. Des rumeurs annonçaient aussi Yahya Abdul-Mateen II dans la peau d'un jeune Morpheus, ce qui impliquerait que les personnages voyageraient dans le temps dans le film. Enfin, d'autres bruits de couloirs laissaient entendre que Jessica Henwick pourrait aussi être de l'aventure, là encore dans un rôle inconnu.

La date de sortie de Matrix 4 est pour le moment fixée au 19 mai 2021, mais elle pourrait être repoussée en raison du coronavirus.