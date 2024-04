Matrix : un cinquième film est en préparation

Trois ans après la sortie de "Matrix Resurrections", quatrième opus de la grande saga de science-fiction, un nouveau film est en développement chez Warner Bros.

Un nouveau film Matrix en développement

Stop ou encore ? Ce sera encore ! Malgré l’échec financier de Matrix Resurrections, sorti en 2021, Warner Bros. Pictures a annoncé la mise en chantier d’un cinquième film de la grande saga de initiée par les sœurs Wachowski en 1999 avec Matrix, considéré comme un des plus grands films de science-fiction de tous les temps.

Matrix ©Warner Bros.

Ce cinquième film sera le premier à ne pas être réalisé par une Wachowski (Lana Wachowski était seule à la réalisation de l’opus sorti en 2021, et avec sa soeur sur les trois premiers films). C’est en effet le scénariste et réalisateur Drew Goddard qui écrira et réalisera ce nouveau film. Drew Goddard est notamment connu pour avoir écrit les scénarios de Cloverfield, World War Z et Seul sur Mars. Il a par ailleurs réalisé La Cabane dans les bois et Sale temps à l’hôtel El Royale, films qu’il a aussi réalisé. Lana Wachowski est pour le moment annoncée à la production exécutive.

Un amoureux de la saga aux commandes

Comme rapporté par Variety, Drew Goddard a déclaré :

Ce n’est pas exagéré de dire que les films Matrix ont changé le cinéma et ma vie. L'art exquis de Lana et Lilly m'inspire chaque jour, et ma gratitude est immense d'avoir la chance de développer des histoires dans leur monde.

De son côté, Warner Bros. a exprimé via les mots du président de la production Jesse Ehrman que le nouveau film innoverait sans s'écarter trop de ce qui a fait jusque-là le succès de la franchise. En quatre films, celle-ci a encaissé plus d'1,8 milliard de dollars de recettes globales.

À ce stade, aucun détail sur l’histoire de ce nouveau film n’a été communiqué, ni sur le potentiel casting. Impossible de savoir donc si Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss seront de retour dans leurs rôles iconiques de Neo et Trinity, comme pour les nouveaux-venus du dernier film, notamment Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick et Jonathan Groff.