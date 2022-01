Matrix : Keanu Reeves a fait don d'une grande partie de son salaire pour la recherche sur le cancer

Sur grand écran et dans la vie, Keanu Reeves construit sa légende. Une légende faite d'un immense talent et d'une personnalité aussi discrète que très généreuse.

Keanu Reeves, "the nicest guy in Hollywood"

Quelle part entre la réalité et la légende ? Puisqu'il s'agit d'argent et de la discrétion légale qui va avec, ainsi que de la discrétion personnelle de Keanu Reeves, il est difficile de le vérifier précisément mais la générosité de l'acteur et producteur est bien réelle. Entre les montres Rolex offertes aux cascadeurs de l'équipe du prochain John Wick, des Harley-Davidson à ceux du premier Matrix, une renégociation de son propre contrat pour augmenter le budget des équipes des effets spéciaux pour les deux premières suites Matrix, Keanu Reeves a conscience d'être suffisamment riche pour plusieurs vies et se distingue ainsi régulièrement par des dons généreux et désintéressés. Comme il l'exprimait en 2003 à Hello Magazine :

L'argent est la dernière chose à laquelle je pense. Je peux vivre quelques siècles avec ce que j'ai déjà gagné.

Effectivement, sa fortune est actuellement estimée aux environs des 350 millions de dollars, en grande partie issue du succès des sagas Matrix et John Wick. Largement de quoi voir venir et donc se montrer généreux.

31 millions de dollars pour lutter contre le cancer

On apprend aujourd'hui, via le New York Post, que l'acteur de 57 ans a ainsi fait un don très significatif à la suite du succès de Matrix en 1999, en donnant 70% de son salaire au profit de la recherche sur le cancer, particulièrement celui touchant le sang : la leucémie. En effet, Keanu Reeves avait touché 10 millions de dollars en cachet pour le rôle de Neo. Puis un bonus de 35 millions de dollars basé sur le succès du film au box-office global, qui avait alors engrangé 463 millions de dollars de recettes. Sur cette somme de 45 millions de dollars, exceptionnelle à l'époque, l'acteur a prélevé 31 millions qu'il a donc versés pour aider à la recherche sur la leucémie.

Pourquoi cette cause précisément ? Keanu Reeves a eu son lot de malheurs dans sa vie personnelle, dont le diagnostic d'une leucémie pour sa soeur Kim en 1991. Une maladie qu'elle a combattue pendant dix ans, avant d'enfin entrer en rémission. Un don à la fois personnellement motivé mais qui était destiné à aider l'ensemble des patients souffrants de ce cancer. Un geste de classe ultime, comme Keanu Reeves en a depuis pris la grande habitude.